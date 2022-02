মুম্বই, 25 ফেব্রুয়ারি : 25 ফেব্রুয়ারি 28তম জন্মদিন উদযাপন করছেন বলিউড অভিনেত্রী ঊর্বশী রাউতেলা । নিজের জন্মদিন উদযাপনের জন্য় ঊর্বশী আপাতত মালদ্বীপে রয়েছেন তিনি । অভিনেত্রীর মা-বাবাই এবারের জন্মদিনে তাঁকে এই সারপ্রাইজ গিফট দিয়েছেন ৷ কিন্তু আর একটু হলেই ইউক্রেনে রুশ হামলার মুখে আটকে পরতে হতো এই বলিসুন্দরীকে ৷ ভাগ্য়ের জোরে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছেন ঊর্বশী ।

আসলে, ঊর্বশী গত কয়েকদিন ধরে ইউক্রেনে তাঁর নতুন তামিল ছবি 'দ্য লিজেন্ড'-এর শ্যুটিং করছিলেন (Urvashi Rautela was in Ukraine for a shooting)। তিনি ভারতে ফেরার ঠিক পরেই বৃহস্পতিবার অর্থাৎ 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রাশিয়া, যার জেরে এই মুহূর্তে সেদেশে আতঙ্কের দিন কাটাচ্ছেন বহু ভারতীয় ৷ বিশেষত সমস্যার মুখে পড়তে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ৷ একই জটিলতা তৈরি হতে পারত ঊর্বশীর জন্য়ও ৷ মাত্র চারদিন আগেই ইউক্রেনের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অনুরাগীদের উদ্দেশ্য়ে ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন তিনি ৷

তবে সৌভাগ্য়বশত বিপদ কিছু ঘটেনি ৷ আর এই মুহূর্তে ধুমধাম করে নিজের 28তম জন্মদিন উদযাপন করছেন ঊর্বশী ৷ নিজের ইনস্টাগ্রামে বার্থ ডে কেক নিয়ে একটি ছবিও শেয়ার করেছেন তিনি ৷