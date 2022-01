কলকাতা, 22 জানুয়ারি : পরিচালক অভিষেক চৌধুরীর হাত ধরে আসতে চলেছে ওয়েব ফিল্ম 'টিকিল্যান্ড'(Abhishek Chowdhury is Coming with the Web film Tikiland )। 'ফিউচারিস্টিক ফ্যান্টাসি স্যাটায়ার' বলা যায় 'টিকিল্যান্ড'-কে । এই ওয়েব ছবির হাত ধরেই ফের পর্দায় ফিরছেন মিউজিক ভিডিয়ো 'মনের মানুষ'- এর ভাইরাল জুটি দেবতনু এবং শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় । একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন ঋ সেনও । এছাড়া রয়েছেন তরুণিমা চক্রবর্তী এবং যুধাজিৎ সরকার । সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে 'টিকিল্যান্ড'-এর অফিসিয়াল ট্রেলার । কেফি মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড প্রযোজিত, আকাঙ্ক্ষা মংলানি নিবেদিত 'টিকিল্যান্ড' ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলিকে তুলে ধরবে (Web film Tikiland will tell us a story of feature) ।

কাহিনিতে দেখা যায়, সোশ্যাল মিডিয়া এবং প্রযুক্তির দাপট ছড়িয়ে পড়েছে শহরে ৷ তার ওপর 'ফোমো' নামক এক অদ্ভুত ভাইরাসে আক্রান্ত হচ্ছেন অনেকেই ৷ এই ভাইরাসের কবলে পড়েছেন সপ্তক নামের এক থিয়েটার শিল্পীও ৷ টিকিস্টারদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথাই বলবে এই ওয়েব ছবি । পরিচালকের কথায়, "শুরুতে টিকিল্যান্ডকে শর্ট ফিল্ম হিসেবে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তারপর ওয়েব ফিল্ম হিসেবে পরিকল্পনা করা হয় । কাজের শুরুতে আমরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছি । বেশ কিছু বাধাও এসেছে । শেষে আকাঙ্ক্ষা মংলানি এগিয়ে এলেন । তৈরি হল 'টিকিল্যান্ড' ।"

পরিচালক অভিষেক চৌধুরীর হাত ধরে আসতে চলেছে ওয়েব ফিল্ম টিকিল্যান্ড

ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে পরিচালক অভিষেক চৌধুরী আরও বলেন, "এরকম গল্প বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কমই হয় । এগল্প আমাদের জীবনে সোশ্যাল মিডিয়ার মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক এবং সামাজিক প্রভাবকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত হয় । আশা করি, বাংলা এবং বাংলার বাইরের দর্শকরা আমাদের সিনেমা দেখবেন এবং আমাদের সমর্থন করবেন । পুরো টিম সত্যিই কঠোর পরিশ্রম করেছে এবং ছবির পরিচালক হিসেবে আমি খুব আশাবাদী ।"

আরও পড়ুন :ফেলুদার চরিত্রটা করার ইচ্ছে ছিল, বেনু নিয়ে নিল: চিরঞ্জিৎ

অন্য়দিকে ছবির মুখ্য অভিনেতা দেবতনু বলেন, "এই ছবিতে আমার চরিত্রের নাম সপ্তক । একজন থিয়েটার শিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করেছি । এই স্ক্রিপ্টের সঙ্গে আমার দু'বছরের লড়াই শেষ হল । আমার উপর বিশ্বাস রাখার জন্য নির্মাতাদের ধন্যবাদ জানাই । আমি এই ওয়েব ছবি নিয়ে খুবই উত্তেজিত এবং আশাবাদী ।"

ছবির প্রযোজক আকাঙ্ক্ষা মংলানি ছবির বিষয়ে বলেছেন, "টিকিল্যান্ড কেফি মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের প্রথম বাংলা প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের প্রযোজক হিসেবে যুক্ত হতে পেরে আমি খুশি এবং একইসঙ্গে আশাবাদী । দেখতে খুব সহজ মনে হলেও এই প্রজেক্টটা খুবই চ্যালেঞ্জিং। ভবিষ্যতের অদেখা পৃথিবী এই ছবির মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে । অনেক প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে এই কাজ আমরা করেছি ।" ওয়েব প্ল্যাটফর্ম মোজোপ্লেক্স- এ আসবে 'টিকিল্যান্ড'।