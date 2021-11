কলকাতা, 18 নভেম্বর: মুক্তি পেল বহুরূপী শিল্পের বিপন্ন অবস্থা নিয়ে নির্মিত রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Rajaditya Banerjee) নতুন তথ্যচিত্রের টিজার ।

মুক্তি পেল আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন্ন তথ্যচিত্র 'Dying Art of the Bohurupis of Bengal' (বিপন্ন বহুরূপী)-র টিজার । আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ডেথ সার্টিফিকেট' চলচ্চিত্রের জন্য খ্যাতি পেয়েছেন । পৃথিবীর নানা প্রান্তের চলচ্চিত্র উৎসব ঘুরে 2018-তে 'কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব'-এ দেখানো হয় এই ছবি ৷

রাজাদিত্য নিজে একজন দক্ষ থিয়েটার অভিনেতা ও চিত্রনাট্য লেখক । এর আগে তাঁর নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম 'ডেথ ট্রিলজি'। 'ডেথ সার্টিফিকেট'-এর পর আরও দুটি ফিচার ছবি 'শিবরাত্রি' ও 'শববাহিকা' নির্মাণ করেন তিনি । এ ছাড়াও নির্মাণ করেছেন আরও বেশ কয়েকটি তথ্যচিত্র ৷ তাঁর বানানো উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তথ্যচিত্র হল 'ওয়াটারওয়ালা', 'লস্ট ফর ওয়ার্ডস' 'ডেথ অফ ডেথ', 'ওয়ান ডে ইন ইন্ডিয়া' ইত্যাদি । তাঁর আসন্ন তথ্যচিত্র 'ডাইয়িং আর্ট অফ দ্য বহুরূপিজ অফ বেঙ্গল' (Dying Art of the Bohurupis of Bengal)-এর টিজার সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে সামাজিক মাধ্যমে ।

তথ্যচিত্রের পোস্টার

ভারত ও ফিনল্যান্ডের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই তথ্যচিত্রে বাংলার প্রায় বিলুপ্ত বহুরূপীদের কথা তুলে ধরতে চলেছেন রাজাদিত্য । এই ছবিতে বহুরুপী শিল্প এবং সেই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের জীবন ও সংগ্রামের বয়ান দেখাবেন তিনি । কিংবদন্তি বহুরূপী শিল্পী সুবল দাস বৈরাগ্য, রবি পণ্ডিত, বীরভূমের ব্যাধ পরিবারের রাজেন্দ্র ব্যাধ ও বাজিকর সম্প্রদায়ের বহুরূপী ভানু বাজিকর প্রমুখের বয়ানে ছবিতে বহুরূপী শিল্পের বিপন্ন অবস্থার কথা তুলে ধরতে চলেছেন রাজাদিত্য ৷

একটি দৃশ্যে বহুরূপী

উল্লেখ্য, 'বহুরূপী' অর্থাৎ বহুরূপে যার প্রকাশ, তা ইতিহাসের একটি সুপ্রাচীন শিল্পকলা । কিন্তু নিছক শিল্পের গণ্ডীতেই তার যাতায়াত সীমিত নয় । সমাজ, ধর্ম, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষাগত প্রকাশের নানাবিধ ক্ষেত্রগত দিকের সঙ্গে সেটির সংযোজন । তাই বহুরূপীর ইতিহাস কেবল একটি শিল্পের কথা নয়, ওই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের জীবনের ওঠা-পড়ার গল্প, কীভাবে জীবন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই শিল্পীরা তাঁদের প্যাশন অবলম্বন করে বেঁচে আছেন, তা তুলে ধরার গল্প । একইসঙ্গে এই ইতিহাস এক বিশেষ ধরনের পারফরম্যান্সের এবং যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে তার বিকাশ, তাদের সংস্কৃতি, ভাষা ও সামাজিক আঙ্গিকগুলি আত্মস্থ করে নেওয়ার প্রকৃতি ছবির মধ্যে দেখাবেন পরিচালক ।

শুটিঙের ফাঁকে

বলা বাহুল্য, বহুরূপী শিল্পের উদ্ভবের ইতিহাসের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে এইসব শিল্পীদের পারফরমান্সের একটি গবেষণাধর্মী ও উপভোগ্য পরিবেশন পাওয়া যাবে এই চলচ্চিত্রে । একইসঙ্গে জানা যাবে এখন ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এই শিল্প এবং তার সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের জীবন । ছবিতে বহুরুপীদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করা হয়েছে এই শিল্প নিয়ে তাদের মতামত, বর্তমান সময়ে বিশেষত করোনাকালীন লকডাউনের পরিস্থিতিতে তাঁদের বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং সার্বিক ভাবে, বহুরূপী শিল্পের দুরবস্থাকে । একইসঙ্গে, দেখানো হবে তাদের সাজ, পারফরমান্স এবং জীবনযাপনের নানা দিক, যা দর্শক মনকে ভাবতে বাধ্য করবে যে বাংলার লোক ইতিহাসের পাতায় এই শিল্পের অবস্থান কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ এবং তারই সঙ্গে, এটির বর্তমান দুরবস্থা কতখানি বেদনাদায়ক তা বুঝতে ।

ছবির সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে রয়েছেন তন্ময় কর্মকার, নয়ন তালুকদার ও গিরিধারী গড়াই । ছবির সম্পাদনা ও রং বিন্যাস করেছেন সুমন্ত সরকার, শব্দগ্রহণ ও সঙ্গীত পরিকল্পনা করেছেন ব্যাক বেঞ্চার্স । ইনসোমনিয়া মুভিজ নিবেদিত এই ছবি পরিচালক বাপ্পাদিত্য উৎসর্গ করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও পিতা দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রখ্যাত প্রয়াত চলচ্চিত্র নির্মাতা ও তাঁর দাদা বাপ্পাদিত্য ববন্দ্যোপাধ্যায়কে ।

ছবির বিষয়ে বলতে গিয়ে পরিচালক রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "এই তথ্যচিত্র গবেষণাধর্মী ও মৌলিক । এটি সমাজের এক শ্রেণির অবহেলিত ও প্রান্তিক শিল্পীদের কথা তুলে ধরবে । একইসঙ্গে একটি সুপ্রাচীন শিল্পের পতনোন্মুখ অবস্থা এবং তাকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । আশা করি দর্শকদের এই ছবি ভালো লাগবে ।"

