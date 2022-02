মুম্বই, 18 ফেব্রুয়ারি : অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়াকে আগামিদিনে পর্দায় দেখা যাবে মধুর ভাণ্ডারকরের নতুন ছবি 'বাবলি বাউন্সার'-এ (Tamannaah Bhatia will be seen in the upcoming film Babli Bouncer)৷ শুক্রবার থেকে শুরু হল নতুন এই ছবির শ্যুটিং ৷ ফক্স স্টার স্টুডিয়ো এবং জংলি পিকচার্সের যৌথ প্রযোজনায় মুক্তির আলো দেখবে এই ছবিটি ৷ 'বাবলি বাউন্সার' ছবিতে তুলে ধরা হবে একজন মহিলা বাউন্সারের কাহিনি ৷ ছবির সেটও তৈরি করা হয়েছে ভারতের 'বাউন্সার টাউন' হিসাবে আসোলা ফতেপুরে ৷

আসন্ন এই ছবি নিয়ে নিজের মতামত জানাতে গিয়ে পরিচালক মধুর বলেন, "একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে আপনি অনেক কিছু হাতের কাছে পেতে পারেন যা আপনাকে উত্তেজিত করবে ৷ আপনাকে সবসময় সামনের দিকে তাকাতে হবে আর খুঁজতে হবে এমন একটা কাহিনি যা আগে কখনও বলা হয়নি ৷ আমি কমিডির মোড়কে এখানে একজন মহিলা বাউন্সারের জীবনের একটি টুকরোকে তুলে ধরতে চাই ৷ যার একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব আছে ৷"

তিনি আরও বলেন, "আজ থেকে ছবিটির শ্য়ুটিং শুরু হল, আমারা একজন মহিলা বাউন্সারের জীবনকে সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে প্রস্তুত ৷ এটি একটি দুর্দান্ত গল্প এবং আমি নিশ্চিত যে তামান্না তাঁর অভিনয় দিয়ে সবাইকে অবাক করে দেবে!" ছবিতে অন্য়ান্য চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌরভ শুক্লা, অভিষেক বাজাজ-সহ অনান্যরা ৷