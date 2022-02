হায়দরাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি : শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানকে বড় পর্দায় দেখার জন্য় যখন সকলেই উদগ্রীব, তখন অনুরাগীদের একটু হতাশ করলেন কিং খান জুনিয়র ৷ কারণ জানা গিয়েছে বাবার মত ক্য়ামেরার সামনে আসতে তিনি ততখানি আগ্রহী নন বরং তাঁকে অনেকবেশি টানে পর্দার পিছনের কাজ ৷ কিছুদিন আগে শাহরুখ কন্য়া সুহানার বলিউড অভিষেকের খবর সামনে আসার পরেই জল্পনা শুরু হয়েছিল আরিয়ানকে নিয়েও (Aryan Khan Debut) ৷

এরই মাঝে বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনার জেরে যথেষ্ট ঝড়ও বয়ে গিয়েছে আরিয়ানের ওপর দিয়ে ৷ তবে ফের একবার স্বাভাবিক জীবনে কামব্য়াক করেছেন শাহরুখ পুত্র ৷ আইপিএল অকশনেও সুহানার সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন তিনি ৷ আর এবার জানা গিয়েছে বাবার মত ক্য়ামেরার সামনে নিজের প্রতিভা প্রকাশ করার ইচ্ছা না থাকলেও ক্য়ামেরার পিছনে কাজ নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহল রয়েছে তাঁর ৷

আরও পড়ুন : পর্দায় এবার পিতা-পুত্রের জুটি, ছেলের সঙ্গে অভিনয়ে অনিল কাপুর

খবর অনুযায়ী, বেশকিছু নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ চালাচ্ছেন তিনি ৷ আগামী দিনে তিনি হয়তবা লেখক হিসাবেই নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলতে পারেন শাহরুখ পুত্র ৷ কারণ ইতিমধ্য়েই অ্যামাজন প্রাইমের জন্য় একটি ওয়েব সিরিজ লিখে ফেলেছেন আরিয়ান ৷ এই নতুন সিরিজটির প্রযোজনা করতে চলেছে রেড চিলি এন্টারটেইনমেন্ট ৷ তাই আগামী দিনে সব ঠিকঠাক থাকলে ছবিতে স্ক্রিন রাইটার হিসাবেই দেখা যাবে কিং খান জুনিয়রকে (Aryan Khan wants to make debut as writer)৷