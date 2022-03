হায়দরাবাদ, 5 মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর এবং সলমন খানের বিয়ের একটি ছবি ৷ ছবিটি এতটাই দক্ষ হাতে মর্ফড করা হয়েছে যে, জাল একথা মনে হয়নি অনেকেরই ৷ ফলত ফ্য়ানেদের অনেকেই ভাবতে শুরু করেন 'দাবাং' ছবির জুটি এবার কি বাস্তবেও জুটি বাঁধলেন না কি? এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় হইচই পড়তেই এবার বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন সোনাক্ষী সিনহা নিজেই (Sonakshi Sinha has reacted to her fake wedding picture with Salman)৷

খবর অনুযায়ী সলমন এবং তাঁর এই জাল ছবি নিয়ে যেসব পোস্ট ভাইরাল হয়েছে তারই একটিতে অভিনেত্রী মন্তব্য করেন, "আপনারা কি এতটাই বোকা না কি যে একটি আসল এবং একটি মর্ফড ছবির মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারবেন না ।" প্রসঙ্গত, আসল ছবিটি ছিল দক্ষিণী নায়ক আর্য এবং তাঁর অভিনেত্রী স্ত্রী সায়েশা সায়গলের ৷ 2019 সালে তাঁদের বিয়ের এই ছবিটিকেই ব্য়বহার করা হয় সলমন এবং সোনাক্ষীর বিবাহের জল্পনা ছড়ানোর জন্য় ৷

সোনাক্ষীকে আগামি দিনে পর্দায় দেখা যাবে ডবল এক্সএল সিনেমায় ৷ এক্ষেত্রে তাঁর সহ-অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করবেন হুমা কুরেশি ৷ একইসঙ্গে আরও একটি হরর কমিডি ছবিতে রীতেশ দেশমুখের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন এই বলিসুন্দরী ৷