নয়াদিল্লি, 28 জানুয়ারি: 36-এ পড়লেন অভিনেত্রী শ্রুতি হাসান (Shruti Haasan's first look from Salaar) ৷ জন্মদিনে তাঁর জন্য উপহারের ব্যবস্থা করলেন তাঁর আপকামিং থ্রিলার সালারের নির্মাতারা ৷ এই বিশেষ দিনেই প্রথম প্রকাশ্যে (Shruti Haasan Salaar first look) আনা হল ওই ছবিতে অভিনেত্রীর লুক ৷

ছবির পরিচালক প্রশান্ত নীল নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করেছেন সালারে শ্রুতি হাসানের ফার্স্ট লুক পোস্টার (Shruti Haasan Salaar first look poster) ৷ সেখানেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই ছবিতে ফিল্মের মুখ্য চরিত্র আদিয়ার ভূমিকায় দেখা যাবে শ্রুতিকে ৷ এই ফিল্মে তাঁর সঙ্গে থাকছেন দক্ষিণি সুপারস্টার প্রভাসও ৷ পোস্টের ক্যাপশনে পরিচালক (Shruti Haasan Salaar poster on her birthday) লিখেছেন, "শুভ জন্মদিন (Shruti Haasan birthday) শ্রুতি হাসান ৷ সালারের একটা অংশ হওয়ার জন্য এবং সেটে ছেলেবেলার রঙিন সময়ের অনুভূতি আনার জন্য তোমায় ধন্যবাদ ৷"

সালারের পোস্টার

কেজিএফ চ্যাপ্টার ওয়ান ও কেজিএফ চ্যাপ্টার টুয়ের পর এবার সালার আনছেন এই প্রযোজক ও পরিচালক ৷ হোমবেল ফিল্মস প্রযোজিত ছবিতে মিলবে অ্যাকশন ও অ্যাডভেঞ্চারের মিশেল ৷ গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে দেখা যাবে দক্ষিণের স্টার জগপতি বাবুকে ৷

কেজিএফ সিরিজের পর এটা পরিচালক প্রশান্ত নীল ও হোমবেল ফিল্মসের জুটির তৃতীয় কাজ (Shruti Haasans first look from Salaar unveiled on her birthday) ৷ এখনও এই ছবির মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়নি ৷

এদিকে, এবছর জন্মদিনে শ্রুতি হাসান বেশ কয়েকটি লাইভ ইনস্টাগ্রাম সেশনে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে ৷ মানসিক স্বাস্থ্য, ফিল্ম ও সংবাদমাধ্যমে মেয়েরা, ফ্যাশনের ধারাবাহিকতা - এ রকম নানা বিষয় নিয়ে কথা বলতে দেখা যাবে তাঁকে ৷