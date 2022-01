কলকাতা,27 জানুয়ারি: সমাজ দ্রুত গতিতে যতই এগিয়ে চলুক না কেন, আইন যতই সবুজ সংকেত দিক, সমকামী সম্পর্ক আজও অনেক ক্ষেত্রেই অস্বস্তির কাঁটা এই সমাজে । কিন্তু যাঁরা সমকামী তাঁদের তাহলে কী করণীয়? কীভাবে নিজেদের মনের কথা বলবেন তাঁরা? কী করে বাঁচিয়ে রাখবেন নিজেদের ভালবাসা? মূলত এই ভাবনার ওপর ভিত্তি করেই পরিচালক সম্রাট শর্মার ছোট ছবি 'সোচ বদলো সচ নেহি' (Samrat Sharma Comes with his new Film Soch Badlo Sach Nehi )৷

ছবিতে মুখ্য দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য এবং সাঁঝবাতি । প্রিয়াঙ্কা বাংলা টেলিভিশনের পরিচিত মুখ । তবে, শুধু টেলিভিশন নয়, তিনি পা রেখেছেন বড় পর্দাতেও । অভিনয় করেছেন অঙ্কুশ হাজরা, বনি সেনগুপ্ত অভিনীত 'এফ.আই. আর' এবং পাবেল পরিচালিত বাংলা ছবি 'মন খারাপ'-এও । হাতে আছে আরও বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ ।

এই ছবি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "আমি বরাবরই একটু অন্য ধরনের কাজ করতে আগ্রহী । এটা সেদিক থেকে ভীষণ রকমের আলাদা এবং চ্যালেঞ্জিং। সম্রাটাদা আমাকে চরিত্রটার জন্য বলতেই আমি রাজি হয়ে যাই । এরকম কাজ তো সচরাচর হয় না । আজও আমাদের সমাজের সমকামীতাকে মেনে নিতে অসুবিধা হয় । আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরকম একটা কাজ, তাই আমি আশাবাদী এই ছবি নিয়ে ।"

প্রসঙ্গত সমকামী বিবাহের নজির গত বেশ কয়ক বছর ধরেই উঠে এসেছে খবরের শিরোনামে ৷ এমনই একটি ঘটনা সামনে এসেছিল তেলেঙ্গনা থেকেও ৷ আট বছর আগে একটি ডেটিং অ্যাপে পরিচয় হয়েছিল সুপ্রিয় এবং অভয় নামক দুই যুবকের । তার এক মাস পর মায়ের সঙ্গে অভয়ের দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন সুপ্রিয় । এরপর সমস্ত রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে পরিবার এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপস্থিতিতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা । তাঁদের হাত ধরেই এই প্রথম সমকামী বিয়ে দেখেছিল তেলঙ্গানা রাজ্য । হিন্দু রীতি মেনে গায়ে হলুদ, মেহেন্দি এবং সঙ্গীতের পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন দু‘জন । বাঙালি এবং পাঞ্জাবি যুবকের ভালোবাসায় গড়ে ওঠে সুখের সংসার ।

শুধু পুরুষ নয়, বহু মহিলাও আছেন এমন । বাস্তব থেকে তুলে আনা এমনই চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রিয়াঙ্কা এবং সাঁঝবাতি । সমাজের মানুষের উদ্দেশ্যে অন্য বার্তা পৌঁছে দিতেই সাধারণতন্ত্র দিবসে হাজির হল সম্রাট শর্মার এই শর্ট ফিল্ম । সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন শমিক গুহরায় । 'ডাবল হাফ' প্রযোজনা সংস্থার ব্যানারে প্রকাশের আলো দেখল এই ছবি ।