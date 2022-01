দিল্লি, 18 জানুয়ারি : পর্ন ছবি কাণ্ডে অভিনেত্রী তথা মডেল পুনম পান্ডেকে আগাম জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট (Poonam Pandey gets the pre-arrest bail in the Porn Film case ) ৷ এই মামলাটিও অভিনেত্রী শিল্পা শেঠির স্বামী রাজ কুন্দ্রার সঙ্গে জড়িত ৷ পুনমের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারপতি বিনীত শরণ এবং বি ভি নাগরত্ন এই নির্দেশ দেন ৷ বম্বে হাইকোর্ট জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করার পর গতবছর 25 নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অভিনেত্রী ৷

বিচারপতিদের তরফে জানানো হয়েছে, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক ব্য়বস্থা নেই ৷ পুনমের আইনজীবী আদালতে জানান, পুলিশের করা সবরকম তদন্তে সাহায্য করে আসছেন অভিনেত্রী ৷ তিনি কোনওরকম বিরোধিতা করেননি তাও তাঁর জামিনের আর্জি খারিজ করা হয়েছে ৷ পুনম জানান, সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরে কোনও অপরাধের উল্লেখ নেই ৷ শুধু তাই নয়, তিনি তদন্তকারী আধিকারিকদের সম্পূর্ণ সাহায্য করেছেন ৷ তাঁরা যে যে তথ্য তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন, সবই তিনি জানিয়েছেন ৷

পুনমের জামিনের আবেদনে জানানো হয়েছে, আবেদনকারী পর্ন সংক্রান্ত কোনও অনলাইন প্লাটফর্ম বা ওয়েবসাইটের মলিক নন ৷ আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ, ওয়েবসাইটের বেশ কিছু বিতর্কিত ভিডিওতে তাঁকে দেখা গিয়েছে ৷ এখানে এই বিষয়টি নজর দেওয়া প্রয়োজন যে, ভিডিওগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তার বেশ কিছু ভিডিও ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ব্লক অথবা ডিসেবেল করে দেওয়া হয়েছে ৷ এরপরেই বুধবার পুনমকে আগাম জামিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় আদালত ৷