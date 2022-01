নয়াদিল্লি, 31 জানুয়ারি : সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত 'জয় অ্যাওয়ার্ড 2022'-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে 'বর্ষসেরা ব্যক্তি' হিসাবে বিবেচিত হলেন বলিউডের ভাইজান সালমান খান (Salman Khan receives the Person of the Year Award at the Joy Awards 2022, held in Saudi Arabia) ৷ নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে অনুরাগীদের জন্য অনুষ্ঠানের একটি ছবিও শেয়ার করেছিলেন অভিনেতা ৷ ছবিতে দেখা যায় তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বর্ষ সেরা ব্যাক্তি-র পুরস্কার ৷

ছবির ক্যাপশনে অভিনেতা লিখেছেন, 'আমার ভাই বু নাসের... তোমার সঙ্গে দেখা করে ভীষণ ভাল লাগল ৷' একইসঙ্গে অনুরাগীদের মধ্যে ভীষণ ভাইরাল হয়েছে পুরস্কারের গ্রহণের পর সলমনের দেওয়া বক্তব্যটিও ৷ যেখানে তিনি তাঁর অভিনয় জীবনের নানা প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন ৷ তিনি জানান 18-19 বছর বয়েসে কিভাবে তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল আর 56 বছর বয়সে পুরস্কারের জন্য এই মঞ্চে পৌঁছেছেন তিনি ৷

একইসঙ্গে অনুষ্ঠানের আরেকটি ভিডিয়োও খুবই ভাইরাল হয়েছে ইন্টারনেট জুড়ে ৷ 'পাল্প ফিকশন'-এর বিখ্যাত অভিনেতা জন ট্রাভোল্টার সঙ্গে সালমানের পরিচয়ের দৃশ্য রীতিমত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলের ৷ অত্যন্ত বিনয়ীভাবে পরিচয় করতে গিয়ে সালমান বলেছেন, "আমি ভারতীয় ফ্লিম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি ৷ আমার নাম সলমন খান ৷" এই পরিচয় পর্বে জনের কাজের প্রশংসাও করেছেন তিনি ৷