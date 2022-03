মুম্বই, 17 মার্চ : সামনে এল প্রয়াত কিংবদন্তি ঋষি কাপুরের শেষ ছবি 'শর্মাজি নমকীন'-এর ট্রেলার (Trailer of Sharmaji Namkeen is Out Now) ৷ 'অ্যামাজন অরিজিনালস' হিসাবে মুক্তি পেতে চলা এই নতুন ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক হিতেশ ভাটিয়া ৷ মাত্র 67 বছর বয়সে ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন ঋষি ৷ ছবির কাজও সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি তিনি ৷ শেষ পর্যন্ত তাঁর চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছেন আরেক বর্ষীয়ান অভিনেতা পরেশ রাওয়াল ৷

ট্রেলারেও উঠে এল একই চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে দু'ই অভিনেতার প্রয়াসের কিছুটা ঝলক ৷ শর্মাজি এখানে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, যাঁর পক্ষে সময় কাটানো একটা মুশকিলের কাজ হয়ে উঠেছে ৷ শেষ পর্যন্ত তিনি রান্নাকে নিজের অবসর জীবনের সময় কাটানোর একটি পথ হিসাবে বেছে নেন ৷ তারপর কী হবে তা জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে 'শর্মাজি নমকীন' ছবির পর্দায় আসা অবধি ৷ তবে তারও খুব বেশি দেরি নেই ৷ কারণ শর্মাজির কাহিনি দর্শকদের দরবারে পৌঁছে যাবে 31 মার্চ ৷

ঋষি কাপুরের সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন জুহি চাওলাও ৷ ছবিটির প্রযোজনা করেছে ফরহান আখতার এবং রীতেশ সিধওয়ানির এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট ৷ এছাড়া ছবিতে রয়েছেন সুহেল নায়ার, তবারুক রায়না, সতীশ কৌশিক, শিব চাড্ডা এবং ইশা তলোয়ারের মত অভিনেতা-অভিনেত্রীরাও ।