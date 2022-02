মুম্বই, 16 ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার একই দিনে বাংলা পরপর হারিয়েছে তার দুই কৃতি সন্তানকে ৷ একদিকে যেমন চির ঘুমের দেশের পাড়ি দিয়েছেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় তেমনি অন্য়দিকে সুরকার তথা গায়ক বাপ্পি লাহিড়ীও শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ করেছেন ৷ বাংলা এবং হিন্দি মিলিয়ে বহু অমর গান সঙ্গীতপ্রেমী দর্শকদের উপহার দিয়েছেন প্রিয় বাপ্পিদা ৷ এছাড়া দক্ষিণী ভাষার গানেও সুরের জাদু ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ বাপ্পিদা যাঁর পোশাকি নাম ছিল অলকেশ লাহিড়ী, তিনি সঙ্গীত জগতে পা রাখেন 1972 সালে ৷ বাংলা ছবিতে দাদু-তে প্রথম ব্য়বহৃত হয় তাঁর রচিত গান ৷ পরের বছরই অবশ্য মুম্বইতে পাড়ি দেন বাপ্পি, মুকেশের গলায় সামনে আসে তাঁর প্রথম গান 'তুহি মেরা চান্দা' ৷ এই বিদায় বেলায় ফিরে দেখা যাক তাঁর দশটি এমন গান যা আজও শ্রোতাদের মনে গেঁথে রয়েছে (Remembering the Disco King through his 10 evergreen songs)৷

আই অ্য়াম এ ডিস্কো ডান্সার : মিঠুন চক্রবর্তীর নাচের কথা বললেই প্রথম যে গানটির কথা উঠে আসে তা হল 'আই অ্যাম এ ডিস্কো ডান্সার' ৷ বাপি লাহিড়ীর হিট গানের তালিকাতেও এটি অন্য়তম ৷ গানটি গেয়েছিলেন বিজয় বেনেডিক্ট ৷

ইয়ার বিনা চেয়েন কাঁহা রে : অনিল কাপুর এবং অমৃতা সিং অভিনীত সাহেব ছবির এই গানটি নিজেই গেয়েছিলেন বাপ্পিদা ৷ কম্পোজার হিসাবে তাঁর সঙ্গে ছিলেন এস. জানকি ৷

রাত বাকি বাত বাকি : 1982 সালের ছবি নমক হাল-এর এই গানটি গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে ৷ আর তাঁর সঙ্গে গলা দিয়েছিলেন বাপ্পিদাও ৷ আটের দশকের অমর গানগুলির মধ্য়ে এটি যে একটি তাতে কোন সন্দেহ নেই ৷

পেয়ার মাঙ্গা হ্য়ায় তুমহিসে: বাপি লাহিড়ী বললেই তাঁর ডিস্কো গানের কথা মনে পড়ে যায় সকলের ৷ কিন্তু শান্ত প্রেমের গানেও মন ভরাতে পারতেন বাপ্পিদা তার উল্লেখ্য নিদর্শন 'পেয়ার মাঙ্গা হ্যায় তুমহিসে...' ৷ কলেজ গার্ল ছবির এই গানটিতে গলা দিয়েছিলেন আরেক কিংবদন্তি কিশোর কুমার ৷

ইমন বল বসন্ত বল তোমার জন্য় সবই : রাজ বব্বর এবং দেবশ্রী রায় অভিনীত অনুতাপ ছবির এই গানটি বাপ্পি লাহিড়ীর অন্য়রকম গানগুলির একটি ৷ আদ্য়প্রান্ত রোমান্টিক এই গানটিতে গলা দিয়েছেন অনুরাধা পডওয়াল এবং বাপ্পিদা নিজেই ৷

ন্য়ায়নো মে স্বপ্না : হিম্মতওয়ালা ছবির এই গানটি একসময় দুর্দান্ত সাফল্য় অর্জন করেছিল বলি ইন্ডাস্ট্রিতে ৷ কিশোর এবং আশার গলার জাদুতে অমরত্ব পেয়েছিল এই গানটি ৷

কিসি নজর কো তেরা ইন্তেজার আজ ভি হ্য়ায় : হিন্দি গজলেও যে বাপ্পিদার দখল কম ছিল তার প্রমাণ 'কিসি নজর কো তেরা ইন্তেজার আজ ভি হ্য়ায়...'৷ ভূপেন্দ্রে এবং আশা ভোঁসলের কণ্ঠে আজও তাঁর দক্ষতার সাক্ষী বহন করে চলেছে এই গানটি ৷

তম্মা তম্মা লোগে : বাপ্পিদার সিগনেচার পাওয়া যাবে এই গানটিতে ৷ প্রথমবার থানেদার ছবিতে এই গানটি গেয়েছিলেন বাপ্পিদা এবং অনুরাধা ৷ এই গানটিকে দ্বিতীয়বার আবার ব্য়বহার করা হয়েছে 2017 সালের ছবি বদ্রীনাথ কি দুলহানিয়া-তে ৷

আও তুমহে চাঁদ পে লে যায়ে: এই গানটিতে গলা দিয়েছিলেন লতা মঙ্গেশকর অর্থাৎ বাপ্পিদা নিজেই যাঁকে মা বলে ডাকতেন ৷ ছেলের গানে যে নিজেকে কতখানি উজার করে দিয়েছিলেন সুরসম্রাজ্ঞী তা একবার গানটি শুনলেই বোঝা যায় ৷

এ জীবনে পেয়েছি যে আঘাত হাজার : বাংলায় গাওয়া বাপ্পিদার আরেকটি অসামান্য় গান হল 'এ জীবনে পেয়েছি যে আঘাত হাজার...'৷ তাপস পাল রঞ্জিত মল্লিক অভিনীত মঙ্গলদ্বীপ ছবির এই গান রীতিমত মন কেড়ে নিয়েছিল বাঙালি দর্শকদের ৷