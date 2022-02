হায়দরাবাদ, 9 ফেব্রুয়ারি: 'পুস্পা: দ্য রাইজ' ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী রশ্মিকা মন্দানা ৷ আর এবার তাঁর দেখা মিলল রাশিয়ায় ৷ রাশিয়া থেকে নিজের একটি ছবি স্য়োশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী (Rashmika Mandanna has shared a Pic from her first day in Russia)৷ যদিও তাঁর এই হঠাৎ রাশিয়া সফরের কারণ ঠিক কী তা এখনও সামনে আসেনি ৷ তবে জল্পনা অনুযায়ী দুলকার সলমন এবং ম্রুণাল ঠাকুরের সঙ্গে নতুন ছবির কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি ৷

বুধবার ইনস্টাগ্রামে একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, "রাশিয়ায় আমার প্রথম দিন কাটানোর জন্য প্রস্তুত ৷" ছবিতে অভিনেত্রীকে দেখা গিয়েছে একবারে গোলাপি কন্যার সাজে ৷ গোলাপি হুডি এবং ধূসর ট্রাউজার তাঁর সাজকে একেবারে নতুন দেশের উপযোগী করে তুলেছে ৷ ছবিতে কমেন্ট করেছেন রশ্মিকার প্রশংসা করেছেন দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্তা রুথ প্রভুও ৷ নিজের আসন্ন ছবি সম্পর্কে যদিও মুখ খোলেননি অভিনেত্রী, তবে জল্পনা অনুযায়ী পরিচালক হানু রাঘাভাপুদির ছবিতে কাজ করতে চলেছেন তিনি ৷

তেলেগু, তামিল এবং মালয়ালাম তিনটি ভাষায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷ তবে এর নাম এখনও ঠিক হয়নি ৷ কেবল এটুকুই জানা গিয়েছে এই 'ওয়ার ড্রামা' প্রযোজনা করছেন অশ্বিনী দত্ত, প্রিয়াঙ্কা দত্ত এবং স্বপ্না সিনেমা ৷ দুলকারের চরিত্রটির নাম হতে চলেছে লেফটেন্যান্ট রাম আর ম্রুণাল অভিনয় করতে চলেছেন সীতা হিসাবে।