নয়া দিল্লি, 10 ফেব্রুয়ারি : রণবীর সিংকে এর আগেও স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের জন্য় অদ্ভুত অদ্ভুত সব আচরণ করতে দেখা গিয়েছে ৷ দীপিকার নতুন ছবি 'গেহরাইয়াঁ' মুক্তি পেতে চলেছে আর কয়েক ঘণ্টার মধ্য়েই ৷ নানাভাবে ছবির জন্য প্রমোশন করতে তিল মাত্র খামতি রাখেননি দীপিকা ৷ এবার সেই প্রমোশনে যোগ দিলেন রণবীরও ( Ranveer Singh is also on a promotional spree to cheer for his wife Deepika Padukone ) ৷ বুধবার রাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে একটি ভিডিও শেয়ার করেন রণবীর ৷ যেখানে দেখা যায়, গাড়ির মধ্যেই ছবির অন্য়তম পরিচিত গান 'বেকাবু'-র সুরে সুরে নাচে মেতে উঠেছেন তাঁরা ৷ দু‘জনেই আবেগে উচ্ছ্বসিত ৷

এই ভিডিয়োর ক্য়াপশনে রণবীর লিখেছেন, "সব কুল বাচ্চারা এখন এটাই করছে ৷" পোস্টের নীচে কমেন্ট করে রণবীরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোনও ৷ তিনি লেখেন, "আমার সবচেয়ে বড় চিয়ার লিডার ! আমি তোমাকে সত্য়িই ভালবাসি ৷" তাঁদের এই যুগলবন্দি দেখে খুশি ফ্যানেরাও ৷ কেউ যেমন লিখেছেন, "কি অসাধারণ একটা গান!" তেমনি অপর একজন নেটিজেন লেখেন, "তোমাদের একসঙ্গে এই খুশি দেখতেই ভালবাসি আমরা ৷ "

আরও পড়ুন : সামনে এল 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি'-র প্রথম গান 'ঢোলিডা'

বিবাহিত জীবনের নানা জটিলতা, সম্পকের নানা ধরণের মার প্যাঁচের গল্প তুলে ধরে 'গেহরাইয়াঁ'৷ শকুন বাত্রার এই ছবির ওয়ার্ল্ড প্রেমিয়ার হতে চলেছে 240টিরও বেশি দেশে ছবিতে একদিকে রয়েছেন জিম ইন্সট্রাকটরের চরিত্রে অভিনয় করছেন দীপিকা ৷ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী এবং অনন্যা পান্ডেও ৷