কলকাতা, 2 মার্চ : প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী সিধু এবং সন্দীপ করের সঙ্গীত পরিচালনায় নিজের বায়োপিকে দু‘টি গান গাইছেন রানু মণ্ডল স্বয়ং (Ranu Mandal is singing two songs in her biopic)। দক্ষিণ কলকাতার এক অডিয়ো স্টুডিয়োতে সম্পন্ন হল তাঁর দু‘টি গানের রেকর্ডিং । উপস্থিত ছিলেন ছবির অন্যান্য কলাকুশলীরাও । সিনেমায় রানু মণ্ডলের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী ঈশিকা দে । 'মিস রানু মারিয়া' ছবিটি আসতে চলেছে কিছুদিনের মধ্য়েই ।

নতুন এই ছবি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী পরিচালক ৷ মিস রানুর উল্কার গতিতে উত্থানের গল্পই তুলে ধরা হবে ছবিতে ৷ পরিচালক বলেন, "শিল্পী রানু মণ্ডলের জীবনে অনেক টানাপোড়েন আছে। রেল স্টেশন থেকে মুম্বই জার্নি এবং সাফল্য সব নিয়েই এই ছবি । যার জন্য আমি অনেকটাই আশাবাদী । গল্পের শুরুয়াত হবে কোর্ট ড্রামা দিয়ে ।"

উল্লেখ্য, গান রেকর্ড করতে এসে প্রথমে গান গাইতে রাজি হননি রানু মণ্ডল । স্টুডিয়োর বদ্ধ জায়গায় তাঁর সামান্য শারীরিক অস্বস্তি শুরু হয় । পরে নিজেকে সামলে নেন। যাঁর জীবনী নিয়ে এই ছবি সেই রানু মণ্ডল বলেন, "আমার জীবনী নিয়ে সিনেমা হচ্ছে, আমি অত্যন্ত খুশি। আমার চরিত্রে যে অভিনয় করছে সেই ঈশিকাকেও আমার ভাল লেগেছে।" এই প্রসঙ্গে তিনি ধন্যবাদ জানান পরিচালক হৃষিকেশ মণ্ডল এবং সঙ্গীত শিল্পী সিধুকেও ।