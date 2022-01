কলকাতা, 12 জানুয়ারি : এর আগে বিশ্বের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল তাঁর ছবি 'ডেথ সার্টিফিকেট' (Rajaditya is well known for his critically acclaimed film 'Death Certificate') ৷ সম্প্রতি লুপ্তপ্রায় বাংলার বহুরূপী শিল্প নিয়ে তৈরি তাঁর বিশেষ তথ্যচিত্র 'বিপন্ন বহুরূপী' প্রশংসা কুড়িয়েছে সমালোচকমহলে ৷ ফের একবার ভাল কাজের পুরস্কার পেলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 20তম ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে মনোনীত হল তাঁর তথ্যচিত্র 'লস্ট ফর ওয়ার্ডস' (Rajaditya Banerjee directed documentary 'Lost For Words' nominates for DIFF)।

আগামী 19 জানুয়ারি পাবলিক লাইব্রেরি অডিটোরিয়ামে বেলা 3টে থেকে প্রদর্শিত হবে রাজাদিত্যর তথ্যচিত্র 'লস্ট ফর ওয়ার্ডস'। পাশাপাশি 20 জানুয়ারি বাংলাদেশ শিল্পকলা অ্যাকাডেমির জাতীয় আর্ট গ্যালারিতেও প্রদর্শিত হবে এই ছবি। ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের 'সিনেমা অফ ওয়ার্ল্ড' বিভাগে প্রতিযোগিতায় রয়েছে এই ছবি। ছবিতে বিলুপ্তপ্রায় টোটো মানুষদের জীবনযাপন তুলে ধরেছেন পরিচালক রাজাদিত্য। ভারত-ভুটান সীমান্তের শেষ ভাগে টোটো ভাষাভাষী মানুষের একটি ছোট্ট গ্রাম রয়েছে ৷ যেখানে 1,585 টোটো ভাষাভাষী মানুষ রয়েছেন ৷ ইউনেস্কো এই ভাষাকে 'ক্রিটিকালি ইন ডেঞ্জার' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কেন এই টোটো ভাষা অবলুপ্তির পথে? কেনই বা ভাষারক্ষার লড়াই করে যেতে হচ্ছে এই জনজাতিকে? সেইসব নিয়েই এই তথ্যচিত্র ৷

পরিচালক রাজাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ছবিটি আমাদের জীবনের একটা প্রতিবিম্ব। আমাদের ভাষা বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের দাপটে তিব্বত থেকে আসা ছোট্ট একটি গ্রামের কিছু মানুষ তাদের ভাষা রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন। এর মধ্যে অনেকেই বাধ্য হচ্ছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে। নতুন প্রজন্ম পড়াশুনা, কাজের জন্য অন্য ভাষা শিখতে বাধ্য হচ্ছে। খুবই সংকটজনক এই ভাষার উপর গবেষণা করে তথ্যচিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। ধনীরাম টোটো, সত্যজিৎ টোটো এবং বিপ্লব নায়ক ৷ এই তিন জনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা ভাষাটিকে বাঁচিয়ে রাখা এখনও সম্ভব হয়েছে। সিনেমাটির মূল উদ্দেশ্যই এই বিপন্ন ভাষার লড়াইকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।"

90 মিনিটের এই তথ্যচিত্রের সিনেমাটোগ্রাফি করেছেন তন্ময় কর্মকার, অতিরিক্ত সিনেমাটোগ্রাফির দায়িত্বে রয়েছেন গিরিধারী গড়াই ও শুভজিৎ রায়, শব্দগ্রহণে রয়েছে ব্যাকবেঞ্চার্স ৷ ছবির সম্পাদনা করেছেন সুমন্ত সরকার।