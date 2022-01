মুম্বই, 3 জানুয়ারি: প্রমোদতরীতে ভেসে নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন হলি-বলি অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra shares how she welcomed New Year)৷ না, এক দল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নয় ৷ দেশি গার্ল এই বিশেষ মুহূর্তটায় চুটিয়ে উপভোগ করলেন হাবি নিক জোনাসের সঙ্গ (Priyanka Chopra celebrates New Year with Nick Jonas) ৷ এছাড়া ছিলেন প্রিয়াঙ্কার বান্ধবী তথা ব্যবসায়ী নাতাশা পুনাওয়ালা ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় নিউ ইয়ার সেলিব্রেশনের বেশ কিছু ছবি ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন পিগ্গি চপস ৷

সোমবার নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ছবিগুলি পোস্ট করে ক্যাপশনে প্রিয়াঙ্কা (Priyanka Chopra instagram) লেখেন, 'স্বর্গ ৷' প্রিয়াঙ্কার কথায়, "ফটো ডাম্প ৷ পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে কৃতজ্ঞ ৷ জীবনকে সেলিব্রেট করছি ৷ হ্যাপি নিউ ইয়ার ৷ তোমায় ভালবাসি নাতাশা পুনাওয়ালা ৷" এই পোস্টে একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি দিয়েছেন নিক ৷

শুধু প্রিয়াঙ্কাই (Priyanka Chopra shares pics of New Year celebration) নন, তাঁদের নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর ছবি আগেই পোস্ট করেছেন নিকও (nickyanka new year celebration)৷ তাঁর গালে চুম্বনরত প্রিয়াঙ্কা - এই ছবিটি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, "My forever New Years kiss ৷"

2018 সালের ডিসেম্বর মাসে বিয়ে হয় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাসের ৷ তার পর থেকেই একান্ত মুহূর্ত কাটানোর নানা ছবি পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে এই তারকা জুটিকে ৷ তবে কাজের প্রয়োজনে বর্তমানে বেশিরভাগ সময়ই দূরে দূরে থাকতে হচ্ছে তাঁদের ৷ ব্যস্ত শেডিউলের ফাঁকেই নিজেদের জন্য কিছুটা সময় বের করে নিয়ে একসঙ্গে নিউ ইয়ার সেলিব্রেট করলেন নিকইয়াঙ্কা ৷

