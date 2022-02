নয়াদিল্লি, 6 ফেব্রুয়ারি: সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে শোকস্তব্ধ দেশ ৷ সরস্বতী পুজোর বিসর্জনের দিনই সঙ্গীত জগতের সাক্ষাৎ সরস্বতীর জীবনাবসান ৷ রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (Ram Nath Kovind on Lata Mangeshkar death) থেকে শুরু করে উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ একে একে সবাই টুইটে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ৷ প্রয়াত ভারতরত্নকে স্মরণ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ (Priyanka Gandhi and others mourn passing of Lata Mangeshkar) আরও অনেকে ৷

শিল্পীর সঙ্গে তাঁর একটি ছবি পোস্ট করে রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (Kovind-Shah-Rahul mourn Lata Mangeshkar's death) টুইটে লিখেছেন, "আমার ও গোটা বিশ্বের জন্য লতাজির প্রয়াণ হৃদয়বিদারক ৷ তাঁর বিপুল গানের সম্ভারে ভারতের সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে ৷ বিভিন্ন প্রজন্ম তার মধ্যে থেকে তাঁদের অন্তরের আবেগ খুঁজে পেয়েছে ৷ ভারতরত্ন লতাজির অবদান অতুলনীয় হয়ে থাকবে ৷"

অপর টুইটে রাষ্ট্রপতি লেখেন, "বহু শতাব্দীতে এমন একজন শিল্পীর জন্ম একবারই হয় ৷ লতাদিদি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ ছিলেন ৷ যখনই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি আলাদা উষ্ণতা অনুভব করেছি ৷ তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠ সারাজীবনের জন্য চলে গেল ৷ কিন্তু তাঁর সুমধুর গান অমর হয়ে থাকবে ৷ তাঁর পরিবার ও ভক্তদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি ৷"

ভারতরত্নের জীবনাবসানে শোকপ্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুও ৷ তিনি লেখেন, "কিংবদন্তি গায়িকা ও ভারতীয় সিনেমার নাইটিঙ্গল লতা মঙ্গেশকরজির প্রয়াণে গভীর ভাবে শোকাহত ৷ লতাজির প্রয়াণে ভারত তার কণ্ঠকে হারাল ৷"

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণের খবর হাসপাতালেই দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি ৷ তিনি টুইটে সুরসম্রাজ্ঞীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, "সমগ্র দেশবাসীর মতোই তাঁর সঙ্গীত আমার খুব প্রিয় ছিল ৷ যখনই সময় পেতাম, তাঁর গান শুনতাম ৷ তাঁর পরিবারকে ঈশ্বর শক্তি দিন ৷"

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-সহ আরও অনেকে টুইটে স্মরণ করেছেন সুরসম্রাজ্ঞীকে ৷

লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি (Rahul Gandhi on Lata Mangeshkar death) টুইটে লিখেছেন, "লতা মঙ্গেশকরজির প্রয়াণের দুঃসংবাদ পেলাম ৷ বহু প্রজন্ম পর্যন্ত তিনিই ভারতের সবচেয়ে ভালবাসার কণ্ঠ হিসেবে থেকে যাবেন ৷ তাঁর সোনালি কণ্ঠ অমর এবং তা ভক্তদের হৃদয়ে চিরকাল থেকে যাবে ৷"

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের একটি ছবি পোস্ট করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি (Priyanka Gandhi on Lata Mangeshkar death)৷ তিনি টুইটে লিখেছেন, "ভারতীয় শিল্পের জগতে তাঁর প্রয়াণ অপূরণীয় ক্ষতি ৷ এই শোক সহ্য করার মতো ক্ষমতা ঈশ্বর তাঁর পরিবারকে দিন ৷"

সুরসম্রাজ্ঞীর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব, আম আদমি পার্টির নেতা মণীশ সিসোদিয়া-সহ গোটা রাজনৈতিক মহল ৷

