কলকাতা, 19 মার্চ : মে মাসেই পর্দায় আসতে চলেছে পরিচালক মৈনাক ভৌমিকের নতুন ছবি 'মিনি' ৷ অসম বয়সি দুই চরিত্রের বন্ধুত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই ছবির গল্প ৷ 'মিনি'র গল্প আবর্তিত হয় তিতলি আর মিনি নামের দু'জন অসম বয়সের বন্ধুকে কেন্দ্রে রেখে । করোনার চোখরাঙানি খানিকটা হলেও সামাল দিয়ে খুলেছে স্কুল । মিনিও স্কুল ছাত্রী আর তার বন্ধু অফিসে কর্মরত তিতলি । কীভাবে জমে ওঠে এদের দু'জনের বন্ধুত্ব দেখা যাবে ছবিতে ।

হোলির আবহে সামনে এল এই ছবির পোস্টার ৷ এই প্রথমবার মৈনাক ভৌমিকের পরিচালনায় কাজ করছেন মিমি চক্রবর্তী । মিনির চরিত্রে রয়েছে অয়ন্না চট্টোপাধ্যায় । রয়েছেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা রুদ্রজিত মুখোপাধ্যায়ও । একদিকে যেমন এই প্রথমবার মৈনাক ভৌমিকের পরিচালনায় কাজ করছেন অভিনেত্রী-সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, অন্যদিকে প্রযোজক হিসেবে অভিষেক করলেন সম্পূর্ণা লাহিড়ীও, এবার তাঁর সঙ্গী হয়েছেন রাহুল ভঞ্জ ।

ছবিতে অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন মিঠু চক্রবর্তী, সপ্তর্ষি মৌলিক, কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বেশকিছু পরিচিত মুখ । মৈনাক ভৌমিকের হাত ধরে এর আগে সিনেপ্রেমীরা পেয়েছে 'মাছ মিষ্টি এবং মোর' এবং 'আমি আর আমার গালফ্রেন্ডস'-এর মত ছবিগুলি ৷ এই ছবির ক্ষেত্রেও প্রথম লুক সামনে আসার পর থেকেই যথেষ্ট আগ্রহ তৈরি হয়েছে ৷ এবার 6 মে জানা যাবে কতটা জমে উঠবে তিতলি এবং মিনির গল্প (New movie of Mimi will release the cinema halls in May)৷