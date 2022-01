হায়দরাবাদ, 9 জানুয়ারি: দাদা (Ramesh Babu passes away) প্রয়াত হয়েছেন ৷ মাত্র 56 বছর বয়সেই ৷ এই কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকতে পারেননি দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশ বাবু (Mahesh Babu's Tribute For Brother)৷ চলতি সপ্তাহের শুরুতে তাঁর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷ তাই নিভৃতবাসে থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দাদা তথা অভিনেতা-প্রযোজক রমেশ বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন অভিনেতা ৷ ভাসুরের প্রয়াণে শোকাহত মহেশ বাবুর স্ত্রী নম্রতা শিরোদকরও ৷ তিনিও হৃদয়স্পর্শী বার্তা দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷

মহেশ বাবু ইনস্টাগ্রামে তাঁর দাদার অল্প বয়সের একটি ছবি পোস্ট করেছেন ৷ ক্যাপশনে লিখেছেন, "তুমি আমার অনুপ্রেরণা, তুমি আমার শক্তি, তুমিই আমার সাহস হয়ে থেকেছো এতদিন ৷ তুমিই আমার সব ছিলে ৷ তুমি না থাকলে আমি আজ যা হয়েছি, তার অর্ধেকও হতে পারতাম না ৷ তুমি আমার জন্য যা যা করেছো সেই সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ ৷ এ বার শুধু বিশ্রাম নাও ৷ এই জীবনে এবং আমি যদি আবার একটা জন্ম পাই, তাহলে তুমিই সর্বদা আমার অন্নায়া থাকবে ৷ Love you forever and ever and ever ৷"

আরও পড়ুন: Mahesh Babu's brother passes away : দাদা প্রয়াত, শোকের দিনে পরিবারের থেকে দূরে করোনা আক্রান্ত মহেশ বাবু

মহেশ বাবুর স্ত্রী নম্রতা শিরোদকরও (Namrata Shirodkar remembers Ramesh Babu) তাঁর ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে রমেশ বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ৷ প্রয়াত প্রযোজকের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে, তবে কখনও আমাদের হৃদয়ের আড়ালে যাবে না ৷ আমাদের পরিবারের প্রকৃত স্তম্ভ ছিলেন অন্নায়া ৷ তিনি জীবন থেকে নেওয়া যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, তা সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে ৷ আমরা তোমায় ভালবাসি অন্নয়া ৷ Rest in eternal peace ৷"

শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দক্ষিণী প্রযোজক-অভিনেতা ৷ দীর্ঘদিন ধরেই লিভারের সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি ৷ 1974 সালে আল্লুরি সীতারামারাজু ফিল্ম দিয়ে সিলভার স্ক্রিনে অভিষেক ঘটে রমেশ বাবুর (Mahesh Babu brother Ramesh Babu death)৷ 1997 সাল থেকে তাঁকে আর অভিনয়ে দেখা যায়নি ৷ ছবি প্রযোজনায় হাত দেন তিনি ৷ অর্জুন, অথিধি, দুকোড়ু, আগাড়ুর মতো ছবি তৈরি করেন তিনি ৷ এর প্রত্যেকটির নায়ক তাঁর ভাই মহেশ বাবু (Mahesh Babu's brother died)৷

আরও পড়ুন: vicky katrina one month anniversary: উষ্ণ আলিঙ্গনে বিয়ের এক মাস পূর্তি উদযাপন ভিক্যাটের