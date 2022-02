নয়াদিল্লি, 6 ফেব্রুয়ারি: সুরসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi condoles Lata Mangeshkar's family)৷ কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পীর (Lata Mangeshkar passes away) সান্নিধ্যে আসার দুটি মুহূর্তের ছবি পোস্ট করেছেন তিনি ৷

তাঁর (PM Modi on Lata Mangeshkar) মতে, শুধু ফিল্মই নয়, দেশের বৃদ্ধি নিয়েও সমান চিন্তাশীল ছিলেন শিল্পী ৷ দেশের সংস্কৃতির কিংবদন্তি হিসেবে তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষের স্মৃতিতে বিরাজ করবেন (Modi says Lata Mangeshkar leaves a void that cannot be fulfilled) বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী৷

টুইটে মোদি লিখেছেন, "আমার শব্দ বেদনামথিত ৷ লতাদিদি দেশে যে শূন্যতা ছেড়ে গেলেন, তা আর পূর্ণ হওয়ার নয় ৷ আগামী প্রজন্ম ভারতীয় সংস্কৃতির কিংবদন্তি হিসেবেই তাঁকে জানবে ৷ তাঁর সুমধুর কণ্ঠের মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার এক অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল ৷"

আরও পড়ুন: Lata Mangeshkar : না যেও না...সুরেলা সফরের সমাপ্তিতে সবার কণ্ঠে সেই লতাই

অপর টুইটে মোদি লেখেন, "লতাদিদির গানে নানা আবেগ ধরা পড়েছে ৷ দশকের পর দশক ধরে তিনি দেশের ফিল্ম দুনিয়ার স্থানান্তর দেখেছেন ৷ ফিল্ম ছাড়াও দেশের বৃদ্ধির প্রতি তিনি সমান চিন্তাশীল ছিলেন ৷ তিনি সবসময় একটি মজবুত ও উন্নত ভারত দেখতে চেয়েছিলেন ৷"

টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "আমার শব্দ বেদনামথিত ৷ লতাদিদি দেশের যে শূন্যতা ছেড়ে গেলেন, তা আর পূর্ণ হওয়ার নয় ৷ আগামী প্রজন্ম ভারতীয় সংস্কৃতির কিংবদন্তি হিসেবেই তাঁকে জানবে ৷ তাঁর সুমধুর কণ্ঠের মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করার এক অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল ৷"

অপর টুইটে মোদি লেখেন, "লতাদিদির গানে নানা আবেগ ধরা পড়েছে ৷ দশকের পর দশক ধরে তিনি দেশের ফিল্ম দুনিয়ার স্থানান্তর দেখেছেন ৷ ফিল্ম ছাড়াও দেশের বৃদ্ধির প্রতিও তিনি সমান চিন্তাশীল ছিলেন ৷ তিনি সবসময় একটি মজবুত ও উন্নত ভারত দেখতে চেয়েছিলেন ৷"

আরও পড়ুন: Lata Mangeshkar Passes Away : তারাদের দেশে পাড়ি সুর সম্রাজ্ঞীর

তিনি বরাবর লতা মঙ্গেশকরের স্নেহ পেয়েছেন বলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "আমি লতাদিদির থেকে প্রচুর স্নেহ পেয়েছি, এটা আমার কাছে সম্মানের ৷ তাঁর সঙ্গে আমার কথোপকথন কখনও ভুলব না ৷ লতাদিদির প্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে সমবেদনা জানাচ্ছি ৷ তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানিয়েছি ৷ ওম শান্তি ৷"