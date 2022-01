মুম্বই, 15 জানুয়ারি : গত সপ্তাহেই করোনা আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ভারতের কোকিল কণ্ঠী হিসাবে পরিচিত লতা মঙ্গেশকর ৷ 92 বছর বয়সি এই গায়িকার শরীরে ছিল করোনার মৃদু উপসর্গ ৷ কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে সমস্তরকম ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে আইসিইউতে ট্রান্সফার করেন চিকিৎসকরা ৷ এবার জানা গেল এখনই হাসপাতাল থেকে মুক্তি হচ্ছে না গায়িকার ৷ আরও কিছুদিন তাঁকে থাকতে হবে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানেই ( Lata Mangeshkar will remain in ICU For Some more days) ৷

বৃহস্পতিবার তাঁর ভাইঝি রচনা শাহ জানিয়েছিলেন, বর্তমানে অনেকটাই সুস্থ গায়িকা ৷ তিনি বলেছিলেন, "উনি সেরে উঠছেন, আর তাই আমরা ভীষণ খুশি ৷ আপনাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা কাজে লেগেছে ৷" কিন্তু দু‘দিন কাটতে না কাটতেই গায়িকার চিকিৎসক প্রতীত সামদানি সংবাদমাধ্যমকে বললেন, "এখনও উনি চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আইসিইউতেই রয়েছেন ৷ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে এবং বিষয়টি নজরে রাখতে হবে ৷ আপনারাও ওঁর সুস্থতার জন্য় প্রার্থনা করুন ৷ আরও কিছুদিন ওঁকে হাসপাতালেই থাকতে হবে ৷ "

নিজের সাত দশকের কেরিয়ারে প্রায় 30 হাজার গানে গলা দিয়েছেন লতা ৷ ভারতের বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া তাঁর গান দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে দশকের পর দশক ৷ আজও একইরকম জনপ্রিয় তাঁর একাধিক গান ৷ ভারতরত্ন পুরস্কার থেকে শুরু করে দাদা সাহেবে ফালকে, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ সমস্ত সম্মানেই বরণ করা হয়েছে তাঁকে ৷ গায়িকার অসুস্থতার খবরে তাই চিন্তিত ভক্ত- সমর্থকরা ৷