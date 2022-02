মুম্বই, 24 ফেব্রুয়ারি : কিংবদন্তী অভিনেত্রী শ্রীদেবীর চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকীতে পুরানো একটি ছবি দিয়ে তাঁকে স্মরণ করলেন অভিনেত্রীর ছোট মেয়ে খুশি কাপুর (Khushi Kapoor remembers her mother Sridevi on her Fourth Death Anniversary) ৷ বৃহস্পতিবার নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরি মায়ের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলার একটি ছবি শেয়ার করছেন তিনি ৷ ছবিতে দেখা যায় মায়ের কোলে বসে আনন্দে ক্য়ামেরার জন্য় পোজ দিচ্ছেন ছোট্ট খুশি ৷

ছবিতে অবশ্য় কোনও ক্যাপশন নেই, তবে ছবির সঙ্গে একটি ইমোজি শেয়ার করেছেন খুশি, হৃদয়ের এই ইমোজিই বুঝিয়ে দেয় আজকের দিনে মায়ের অভাব কতখানি বোধ করছেন তিনি ৷ 2018 সালের 24 ফেব্রুয়ারি দুবাইতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ৷ পারিবারিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই দুবাই গিয়েছিলেন তিনি ৷ 1996 সালে বনি কাপুরের সঙ্গে দাম্পত্য়জীবন শুরু করেছিলেন শ্রীদেবী ৷ তাঁদের দুই সন্তান জাহ্নবী কাপুর এবং খুশি কাপুর ৷

শ্রীদেবীর মূল নাম অবশ্য় শ্রী আম্মা ইয়াঙ্গার আয়াপ্পান, জন্ম 1963 সালে ৷ হিন্দি ইন্ডাস্ট্রিকে 'চাঁদনি', 'মিস্টার ইন্ডিয়া', 'নাগিনা'-র মত অজস্র হিট ছবি দিয়েছিলেন তিনি ৷ এমনকি শেষ ছবি 'মম'-এও তাঁর অভিনয় দিয়ে জাতীয় পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী ৷