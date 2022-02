লখনউ, 4 ফেব্রুয়ারি: অফিসিয়াল টিজার সামনে আসতে না আসতেই এবার করনি সেনার রোষের মুখে পড়ল অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'পৃথ্বীরাজ' ৷ এই ছবিকে ব্যান করার আবেদন জানিয়ে আদলতের দ্বারস্থ হয়েছে তারা (Karni Sena sought a ban on the release of Akshay Kumars upcoming movie Prithviraj) ৷ বৃহস্পতিবার সেই মামলাতেই এলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চাইল, সেন্সর বোর্ড অক্ষয়ের নতুন ছবি 'পৃথ্বীরাজ'-কে মুক্তির জন্য় সার্টিফিকেট দিয়েছে কী না ? আদালত জানিয়েছে, মামলার আগামী শুনানি হবে 21 ফেব্রুয়ারি ৷

করনি সেনার ভাইস প্রেসিডেন্ট সঙ্গীতা সিংয়ের দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় বিচারক এ আর মাসোদি এবং এন কে জাহুরির বেঞ্চ ৷ এই পিআইএলটিতে দাবি করা হয়েছে, হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজের কাহিনিকে 'ভুল এবং অশ্লীল' ভাবে তুলে ধরেছে এই ছবি ৷ যা হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত হেনেছে আর তাই এই ছবি ব্যান করতে হবে ৷ আবেদনকারী পক্ষ থেকে জানানো হয়, সিনেমার প্রিভিউ দেখেই বোঝা যায় এটি কতখানি বিতর্কিত ৷

এই প্রথমবার যে ছবি ব্যান করার দাবিতে সরব হল করনি সেনা তা নয়, এর আগেও দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত এবং সঞ্জয় লীলা বনশালি পরিচালিত 'পদ্মাবতী' ছবির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল তারা ৷ করনি সেনার এই প্রতিবাদের জেরে ছবির মুক্তির দিন তো পিছিয়ে ছিলই ৷ পাশাপাশি ছবির নাম বদলাতে হয়েছিল নির্মাতাদের ৷ শেষপর্যন্ত 'পদ্মাবতী' ছবির নাম বদলে 'পদ্মাবত' করার পর মুক্তির অনুমোদন পায় ছবিটি ৷