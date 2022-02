মুম্বই, 28 ফেব্রুয়ারি : সামনে এল বলিউডের কন্ট্রোভার্সি কুইন কঙ্গনা রানওয়াতের নতুন ছবির মু্ক্তির তারিখ (Kangana Ranaut starrer Dhaakad has got a new release date) ৷ 27 মে পর্দায় আসতে চলেছে অভিনেত্রীর নতুন স্পাই অ্য়াকশন থ্রিলার 'ধাকড়' ৷ ছবিতে কঙ্গনার সঙ্গেই অভিনয় করছেন অর্জুন রামপল, দিব্য়া দত্ত এবং শাশ্বত চট্টোপাধ্য়ায়ের মত অভিনেতা- অভিনেত্রীরা ৷ ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন দীপক মুকুট ও সোহেল মাকলাই এবং সহ-প্রযোজক হলেন হুনার মুকুট ৷ রানওয়াতের মতে মহিলাদের দিক থেকে দেখতে গেলে এটি সবচেয়ে বড় ওম্যান অ্য়াকশন এন্টারটেইনার হতে চলেছে ৷

হিন্দি, মালায়ালাম, তামিল এবং তেলেগু এই চারটি ভাষায় মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ ছবি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সোমবার একটি বিবৃতিতে কঙ্গনা বলেন, "এটা এমন একটি দুরন্ত গল্প, যা সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো উচিত এবং 'ধাকড়' একাধিক ভাষায় মুক্তি পাবে এটা ঘোষণা করতে পরে আমি ভীষণ খুশি । আমি দর্শকদের এজেন্ট অগ্নির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না । অগ্নি তার রাগ, সাহস এবং শক্তি দিয়ে তাদের মন মাতিয়ে দেবে ৷ "

ছবিটি পরিচালনার দায়িত্ব রয়েছে রজনীশ গাজির উপর ৷ ধাকড়ও মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল গতবছরের অক্টোবরে ৷ কিন্তু করোনার বাড়বাড়ন্তে তা সম্ভব হয়নি ৷