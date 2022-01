নতুন দিল্লি, 16 জানুয়ারি : এবার প্রোযোজক হিসাবে তামিল ছবির সঙ্গে যুক্ত হতে চলেছেন অভিনেতা তথা পরিচালক কমল হাসান (Kamal Haasan will produce a tamil film with SPFI and RFI) ৷ যদিও তিনি একা নন, ছবিটি আসতে চলেছে সোনি পিকচার ফিল্মস ইন্ডিয়া, রাজকুমার ফিল্মস ইন্টারন্যাশানাল এবং তাঁর যৌথ প্রযোজনায় ৷ শনিবার নিজেই একথা জানিয়েছেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের এই মহাতারকা ৷ ছবির মুখ্য় চরিত্রে দেখা যাবে দক্ষিণি অভিনেতা শিবকার্তিকায়নকে ৷ অন্যদিকে ছবির কাহিনি এবং পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রাজকুমার পেরিয়াসামি ৷ যাঁর ক্রাইম অ্য়াকশন ছবি রেঙ্গুন যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল দর্শকদের মধ্য়ে ৷

নতুন এই তারকাদের সঙ্গে কাজ শুরু করতে পেরে যথেষ্ট খুশি কমল ৷ সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, "যেকোনও ভাল গল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি তা পরিবর্তনশীল হবে এবং এই গল্পটিতে গতি আছে, যা দর্শকেদের নানাভাবে অনুপ্রাণিত করবে এবং মানসিক উত্তরণে সাহায্য় করবে ৷ আমি সত্যিই গর্বিত সোনি পিকচার ফিল্মস ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে যুক্ত হতে পেরে ৷ অভিনেতা অভিনেতা শিবকার্তিকায়ন এবং পরিচালক রাজকুমার পেরিয়াসামি ছবিটিকে বড় পর্দায় আনতে চলেছেন ৷"

অন্যদিকে পরিচালক রাজকুমার বলেন, "আমি সত্যিই ভীষণ সম্মাণিত বোধ করছি এই বিশেষ গল্পটি বলার সুযোগ পেয়ে ৷ আমি ছোটবেলা থেকেই কমল হাসান স্যারের একজন বড় ভক্ত, আর আমার নায়ক শিবকার্তিকায়নও আমার খুব কাছের বন্ধু ৷ তাই এখন থেকেই এই প্রোজেক্টটি আমার হৃদয়ের খুব কাছের হয়ে গিয়েছে ৷ " একইভাবে দারুণ উত্তেজিত এই ছবির নায়ক শিবকার্তিকায়নও ৷ তিনি বলেন, "এটা এমন একটা কাজ যার সঙ্গে আমার প্রচুর আবেগ জড়িয়ে গিয়েছে ৷ কমল হাসান স্যার ভারতীয় সিনেমা একজন অত্যন্ত সুদক্ষ অভিনেতা ৷ আসলে তিনি একজন আন্তর্জাতিক তারকা যিনি আমাদের মাঝে রয়েছেন ৷ " যেখানে এমন একজন মানুষ প্রযোজক হিসাবে জড়িয়ে আছেন, সেই ছবিতে কাজ করতে পারা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত গর্বের বলেই জানিয়েছেন তিনি ৷ শিবকার্তিকায়নের আশা, এই ছবি তাঁর কেরিয়ারে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হয়ে উঠবে ৷