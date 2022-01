কলকাতা, 1 জানুয়ারি : বাংলা ভাষার গন্ডি ছাড়িয়ে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' মুক্তি পাচ্ছে জাতীয়স্তরে ৷ এই ছবি উপভোগ করতে পারবেন হিন্দি ভাষার সিনেপ্রেমীরাও (Kakababur Protyaborton set to release nationally in Hindi on February) ৷ নতুন বছরের সূচনালগ্নে এমনই খুশির খবর শোনাল ছবির প্রযোজক সংস্থা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস ৷ বছরের প্রথমদিন মুক্তি পেল হিন্দি ভার্সনের পোস্টার এবং ট্রেলার ৷

পরিচালকের কাকাবাবু ফ্র্যাঞ্চাইজির তৃতীয় ছবি 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' আগামী 4 ফেব্রুয়ারি বাংলায় যে মুক্তি পাচ্ছে, সে কথা ঘোষণা হয়েছিল আগেই ৷ বড়দিনের আগে মুক্তি পেয়েছিল ট্রেলারও ৷ হিন্দিতে মুক্তি পাওয়ার খবরে অবশ্যই সেই আনন্দ দ্বিগুণ হল কাকাবাবু ভক্তদের ৷ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল' অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সৃজিতের 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। কাকাবাবুর ভূমিকায় প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং ভাইপো সন্তুর চরিত্রে আরিয়ান ভৌমিকের যুগলবন্দি পুনরায় দেখতে মুখিয়ে সিনেপ্রেমীরা (Prosenjit Chatterjee and Aryann Bhowmik play the characters of Kakababu and Santu)। ছবিতে আছেন অনির্বাণ চক্রবর্তীও। জাতীয় স্তরে রিলিজ করায় এবার বাংলার বাইরের মানুষকেও আফ্রিকার মাসাইমারা জঙ্গলে নিয়ে যাবেন কাকাবাবু ৷

'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' হিন্দিতে মুক্তি প্রসঙ্গে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় জানান, "ফেলুদা, ব্যোমকেশ বক্সীকে বাংলার বাইরের মানুষ চেনেন। এবার আমি কাকাবাবুকেও বাংলার বাইরের সঙ্গে পরিচয় করাব। বাংলার বাইরের দর্শক কাকাবাবুকে সমাদর করবেন বলেই আমার বিশ্বাস। আমি নিজেও খুব খুশি যে, কাকাবাবু পাড়ি দিতে চলেছে বাংলার বাইরে। অপেক্ষা 4 ফেব্রুয়ারির।'