চেন্নাই, 18 জানুয়ারি : অস্কারের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল দ্য মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স এবার তাদের চ্যানেলে দেখানোর জন্য বেছে নিল ভারতীয় ছবি জয় ভীম-এর একটি ভিডিও ক্লিপকে (The video of the Tamil film Jai Bhim has made it to the official YouTube channel of the Oscars) ৷ দক্ষিণী পরিচালক জ্ঞানভেলের এই ছবিটি প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ৷ এবার ছবির প্রথম 12 মিনিট 47 সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ নিজেদের চ্য়ানেলে দেখানোর সিন্ধান্ত নিলেন ৷ এর পর্বটির নাম সিন অফ দ্য অ্যাকাডেমি ৷

এই ভিডিওটিতে ছবিটির পুরো থিম সম্পর্কে একটি ধারণা দিয়েছেন জ্ঞানভেল ৷ জ্ঞানভেল বলেন, "সিনেমার প্রথম দৃশ্য এটাই দেখায় যে, কিভাবে পুলিশ জাতপাতের ভিত্তিতে আদিবাসীদের আলাদা করছে । আপনি এটিকে আমার ছবির থিম বলতে পারেন । একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা কত সহজে জাতপাতের ভিত্তিতে বঞ্চিতদের স্বভাবগত ভাবেই অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে দেয়। যখন কোনও উঁচু জাতের মানুষ সমস্যায় পড়েন, সকলে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ান ৷ তাঁর পক্ষে আওয়াজ তোলেন ৷ কিন্তু আদিবাসীরা ? তাদের না আছে আশা না আছে সুযোগ ৷’’

'জয় ভীম' একটি কোর্ট রুমের দৃশ্য় তুলে ধরে যা আমাদের রুঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ৷ পরিচালক নিজেই জানিয়ে দেন তার এই ছবি শুধু 'কাস্টোডিয়াল কিলিং' বা পুলিশি হেফাজতে হত্যার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে না ৷ বরং জাতপাতের বৈষম্য আইনের দরবারে পুলিশ হেফাজতে কিভাবে প্রভাব ফেলে, সেই গল্প বলে ৷ এই তামিল ছবিতে অভিনয় করেছেন দক্ষিণী তারকা সূর্য, মনিকন্দন, লিজো মোল জোসে প্রমুখ কলাকুশলীরা ৷ তামিল ভাষার পাশাপাশি হিন্দি, মালায়ালাম, তেলগু ভাষাতেও দেখা যাবে জয় ভীম ৷