মুম্বই, 23 ফেব্রুয়ারি : বায়োপিকের ক্ষেত্রেও শৈল্পিক দিকটি বজায় রাখতে হলেও শিল্পীর স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন ৷ কিন্তু এই কারণকে কেন্দ্র করে প্রায়শই তৈরি হয় বিতর্ক ৷ বিশেষত সঞ্জয়লীলা বনশালিকে আগেও একাধিকবার তাঁর ছবির জন্য় বিতর্কে জড়াতে হয়েছে ৷ 'বাজিরাও মস্তানি', 'পদ্মাবত'-এর ছবিগুলি নিয়ে যথেষ্ট শোরগোলের মধ্য়ে পড়তে হয়েছিল পরিচালককে ৷ ইতিমধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁর নতুন ছবি 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' নিয়েও (Family of Gangubai has claimed it to be a defamation of her original character) ৷ গাঙ্গুবাঈয়ের পরিবারের দাবি, এই ছবিতে গাঙ্গুবাঈয়ের চরিত্রকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই অসম্মানজনক (Gangubai family On Bhansali) ৷

গাঙ্গুবাঈয়ের দত্তকপুত্র বাবুজি শাহ আগেই বলেছিলেন, "আমার মাকে যৌনকর্মীর ভূমিকায় দেখানো হয়েছে ৷ লোকজন এখন আমার মা সম্পর্কে নোংরা কথা তুলছে ৷" এবার সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে একই দাবি তুললেন গাঙ্গুকন্যা ববিতা এবং নাতি বিকাশ গৌড়োও ৷ বিকাশ বলেন, "আমাদের মান সম্মান এখন ঝুঁকির মুখে । ঠাকুমার চরিত্রকে এভাবে দেখানোর পরে আমরা কীভাবে মানুষের মুখোমুখি হব ? সিনেমাটিতে এমন অনেক কিছু রয়েছে যার সঙ্গে সত্যের কোন যোগ নেই । আমার ঠাকুমা কখনও অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেননি, পান খাননি ৷ তাঁর কোনও ইমপালা গাড়িও ছিল না ৷ শুধু তাই নয়, তিনি কোনও নৃশংস মহিলা ছিলেন না যিনি মানুষের ক্ষতি বা হত্যা করবেন ৷ "

তিনি আরও যোগ করেন, "একমাত্র বিষয় যা ছবিতে সঠিকভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা হল করিম লালা তাঁর ভাইয়ের মতো ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত লড়াইয়ে তাঁকে সমর্থন করেছিলেন ৷ যে লড়াইটা ঠাকুমা সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছিলেন । তবে একইসঙ্গে আমি এটাও বলতে চাই যে তাঁর ওপর যৌন অত্যাচার হয়েছিল বলে তিনি তাঁর কাছে যাননি । বরং অন্যান্য় যৌনকর্মীদের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি লালার কাছে যান এবং সাহায্য করার প্রস্তাব দেন ।"

তিনি আরও বলেন, "বানশালি তাঁর মায়ের নাম ব্যবহার করেন - সঞ্জয়লীলা বনশালি। অন্যের মায়েদের প্রতি কি তাঁর কোনও শ্রদ্ধা নেই ?" গাঙ্গুবাঈ নিজে প্রচুর অনাথ বাচ্চাদের জন্য় কাজ করেছেন, স্কুল তৈরি করেছেন তাঁদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু সেসব কথা ছবিতে নেই ৷ বিকাশের বক্তব্য়, আগে সকলে তাঁকে গাঙ্গু মা বলে জানত কিন্তু হাসান জাহিদির লেখা "মাফিয়া কুইনস অফ মুম্বই" বইটি আসার পর সকলে জানল তিনি একজন কোঠেওয়ালি ৷ এখন তাঁকে আরও অসম্মান করা হল ৷

মায়ের কথা স্মরণ করে, গাঙ্গুবাইয়ের মেয়ে ববিতা গৌড়া বলেন "তিনি একটি সাধারণ সাদা শাড়ি পরতেন, কিন্তু গয়না পছন্দ করতেন । তিনি সবসময় সোনার গয়না পছন্দ করতেন ৷ ওরা প্রায় 4 বছর আগে এখানে সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল । আমি তাদের সমস্ত কিছু বলেছিলাম যে তিনি কতটা সাহসী মহিলা ছিলেন, যিনি সর্বদা প্রয়োজনে লোকদের সাহায্য করতেন । কিন্তু ছবিতে তাঁকে এমনভাবে চিত্রিত করা হচ্ছে যেন তিনি একজন আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন, মাফিয়া কুইন । এতে আমরা অত্যন্ত হতাশ ৷"

বিকাশ এও জানান, তাঁরা গরিব সঞ্জয়লীলা বনশালির সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা নেই তাঁদের ৷ তিনি বলেন, "আমরা ছোট গরিব মানুষ । আমরা তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারব না, তিনি ক্ষমতাশালী মানুষ । আমরা কী করতে পারি ? আমার ঠাকুমা সারাজীবন সবার ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করেছেন । আর আমরাই আজ সেই ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত ৷ "