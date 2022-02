হায়দরাবাদ, 25 ফেব্রুয়ারি : সাম্প্রতিক একটি গবেষণা বলছে, মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সরাসরি যোগ রয়েছে ৷ জামা সাইকিয়াট্রি (JAMA Psychiatry) জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রটিতে দেখানো হয়েছে, প্রচণ্ড গরম কীভাবে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যের (Extreme heat can be fatal for mental health ) ৷ গবেষণায় দেখা গিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মের মরসুমে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি ব্য়ক্তিকে মানসিক রোগের জন্য় জরুরী বিভাগে ভর্তি করতে হয় ৷ যেকোনও মানসিক রোগ যেমন স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, মেজাজ হারানো, উদ্বেগ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তাপমাত্রার প্রভাব রয়েছে ৷

আমেরিকা জুড়ে প্রায় সমস্ত বয়সের মানুষের উপর এই সমীক্ষা চালানোর পর গবেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ৷ বর্তমানে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জেরে আগামী দিনে পৃথিবীর তাপ আরও বাড়তে চলেছে যার জেরে এই গবেষণার ফলাফল এই মুহূর্ত আরও গুরুত্বপূর্ণ ৷ জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত, নীতি প্রণয়ন করা কতখানি জরুরি এই গবেষণাপত্রই তার প্রমাণ ৷ গবেষণা পত্রের প্রধান লেখক ড. অমৃতা নরি-শর্মা জানান, স্বাস্থ্য ব্য়বস্থার মধ্য়ে সবচেয়ে বেশি ব্য়য়বহুল হল এমারজেন্সি বিভাগের পরিষেবাগুলি ৷ এই সমীক্ষা দেখায় ব্যক্তি স্বাস্থ্যের জন্য বিষয়টি কতটা ঝুঁকিপূর্ণ এবং খরচ সাপেক্ষ হতে পারে ৷ একইসঙ্গে কীভাবে অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায় তারও পরামর্শ দেয় ৷

তিনি বলেন, "যখন তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস দেওয়া হয়, তখন আমাদের গবেষণার কথা মাথায় রেখে চিকিৎসকরা মানসিক রোগীদের কাছে কীভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যাবে তার দিকে নজর দিতে পারেন ৷" পরিবেশগত স্বাস্থ্যের অধ্যাপক তথা BUSPH-এর জলবায়ু এবং স্বাস্থ্য প্রোগ্রামের পরিচালক ড. গ্রেগরি ওয়েলেনিয়াস বলেন, "প্রচণ্ড গরমের দিনে প্রত্যেকে নিজেদের এবং প্রিয়জনের যত্ন নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি ৷"

2010 সাল থেকে 2019 সাল পর্যন্ত গবেষকরা প্রায় 3.5 মিলিয়ন ইডি ভিসিটের (জরুরি বিভাগে ভর্তি) ডেটা সংগ্রহ করেছেন, যার মধ্য 2.2 মিলিয়নের বয়স 18 বা তার বেশি ৷ দেখা গিয়েছে, সাধারণত যে দিনগুলিকে মারাত্মক গরমের দিন বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল সেই দিনগুলিতে মানুষকে অনেক বেশি জরুরি বিভাগের চিকিৎসার আশ্রয় নিতে হয়েছে ৷ যাঁরা এই দিনগুলিতে চিকিৎসার আশ্রয় নিতে বাধ্য় হয়েছেন তাঁদের মধ্য়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ শৈশবের আচরণগত ব্যধির শিকার, একই সঙ্গে রয়েছে উদ্বেগ, স্ট্রেস-সম্পর্কিত, সোমাটোফর্ম ডিসঅর্ডার এবং মেজাজ হারানো সংক্রান্ত সমস্যাও ৷