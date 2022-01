কলকাতা, 1 জানুয়ারি : বছরের প্রথমদিনই অনুরাগীদের দুঃসংবাদ দিলেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় ৷ শনিবার সন্ধেয় সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে পরিচালক জানালেন তিনি করোনায় আক্রান্ত (Director Srijit Mukherji keeps himself isolated after transmitted to covid) ৷ 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে'র হিন্দি ট্রেলার মুক্তির দিনে স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় তাল কাটল আনন্দে ৷ একইদিনে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হলেন সুরকার জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও (Music Composer Jeet Gannguli also tested positive for Covid 19) ৷ নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনিও ৷

রাজ্যে যে হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ফের সিঁদুরে মেঘ দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ তৃতীয় ঢেউ অবশ্যম্ভাবী মনে করছেন অধিকাংশই ৷ এমন সময় একইদিনে টি-টাউনের দুই তারকার করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ল বৈকি ! সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর শেয়ার করে নেওয়ার পাশাপাশি সৃজিত গত 72 ঘণ্টায় তাঁর সংস্পর্শে আসা প্রত্যেককে করোনা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷

একই বার্তা দিয়েছেন জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ও ৷ একইসঙ্গে সুরকার জানিয়েছেন, শারীরিকভাবে বিশেষ অস্বস্তি না-থাকলেও তাঁর মৃদু উপসর্গ রয়েছে ৷ আইসোলেশনে তিনি চিকিৎসকের নির্দেশে কোভিড প্রোটোকল মেনে চলছেন বলেও টুইটে জানিয়েছেন জিৎ ৷

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষার গন্ডি ছাড়িয়ে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' মুক্তি পাচ্ছে জাতীয়স্তরে ৷ এই ছবি উপভোগ করতে পারবেন হিন্দি ভাষার সিনেপ্রেমীরাও (Kakababur Protyaborton set to release nationally in Hindi on February) ৷ নতুন বছরের সূচনালগ্নে শনিবার এমনই খুশির খবর জানিয়েছে ছবির প্রযোজক সংস্থা শ্রী ভেঙ্কটেশ ফিল্মস ৷ বছরের প্রথমদিন মুক্তি পেয়েছে হিন্দি ভার্সনের পোস্টার এবং ট্রেলার ৷