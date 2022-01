কলকাতা, 8 জানুয়ারি : 'ডি মেজর', 'বে লাইন'-এর পর এবার পরিচালক শমীক রায়চৌধুরী হাজির হতে চলেছেন নতুন মার্ডার মিস্ট্রি 'মাশরুম' নিয়ে । পাহাড়ের পটভূমিকায় তৈরি এই ছবির গল্প । পাহাড়ে সস্ত্রীক বেড়াতে গিয়ে খুন হন বছর তিরিশের পলাশ । আর সেই থেকেই শুরু রহস্য । হঠাৎ কেন পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে খুন হলেন তিনি? (Samik Roy Choudhury is making his third film mushroom as a thriller)

খবর অনুযায়ী, গল্প এরপর বাঁক নেবে সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের দিকে । খুনের রহস্য উদঘাটনে হাজির হবেন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বিনোদরঞ্জন মুখোপাধ্যায় । তাঁকে সহায়তা করবেন এই কেসের ইনচার্জ অমলজোত অধিকারী । এরপর কী হয় সেটাই দেখার বিষয় এই ছবিতে । ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন পিন্টু চট্টোপাধ্যায়, শমীক রায়চৌধুরী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, পুনম গুরুং, সমৃদ্ধা গঙ্গোপাধ্যায়, বৈশালি বাগচিরা ৷ সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন তমালকান্তি হালদার, ডিওপি প্রসেনজিৎ কোলে ।

ইটিভি ভারতকে শমীক বলেন, "আমি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ভালোবাসি । তাই মাশরুমের মার্ডার মিস্ট্রিকে নিয়ে গেছি সাইকোলজিক্যাল প্লটে । তাছাড়া বরাবরই আমি নতুন অভিনেতাদের সঙ্গে কাজ করতে খুব কমফর্টেবল । তাই সবাই এখানে প্রায় নতুন । তবে, আমি রিপিটও করি অভিনেতাদের নাম । যেমন শ্রেয়া, তথাগত আমার সঙ্গে আগেও কাজ করেছে । এখানেও আছে ওরা । গোটা টিমের সঙ্গে আমার খুব ভাল বোঝাপড়া । তাই কাজটা সহজেই হয়ে যায় ।’’

আরও পড়ুন : ওয়েবে এবার অন্য স্বাদ, কবির লড়াই নিয়ে আসছে ঝালাগান পালাগান

তিনি আরও বলেন,"খুব ভাল ছিল পাহাড়ে শুটিংয়ের জার্নিটা । পিন্টুর সঙ্গে আমার প্রথম কাজ । খুব ভাল অভিনেতা । তাছাড়া পুনম এর আগে বহু কাজ করেছেন বাংলা এবং হিন্দি ভাষাতে । এখানেও খুব ভাল কাজ করেছেন পুনম ।" শমীকের এটি তৃতীয় ছবি। এর আগে তিনি বানিয়েছেন 'ডি মেজর', 'বে লাইন' । এই প্যান্ডোমিকের মধ্যে সব সামাজিক বিধি মেনেই পাহাড়ে শুটিং করেছে টিম 'মাশরুম'। সব দিক ঠিক থাকলে এই বছরের শেষেই মুক্তি পাবে 'মাশরুম'।