কলকাতা, 18 ফেব্রুয়ারি : পিতা-পুত্রের সম্পর্কের সমীকরণ নিয়ে তাঁর নতুন ছোট ছবির গল্প ফেঁদেছেন পরিচালক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবির নাম 'উহ্য'। এই ছবিতে পিতা এবং পুত্রের চরিত্রে রয়েছেন সম্রাট মুখোপাধ্যায় এবং বরুণ চন্দ (Samrat Mukherjee and Barun Chanda Will Share the Screen as Father And Son) । 'ইউনিটি ফিল্ম' নির্মিত এই ছবির মূল রসদ হল বাবা এবং ছেলের মান অভিমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, অভিযোগ- অনুযোগ।

পিতা-পুত্রের মধ্যে সম্পর্কের এই টানাপোড়েন অবশ্য় বেশ পুরানো । এর গভীরতা এতটাই যে বাবা নিজের ছেলেকে আর বিশ্বাস করতে পারেন না । ছেলে বাজার থেকে বাবার জন্য বাজার করে এনে রান্না করলে বাবা ভাবেন ছেলে তাকে বিষ খাইয়ে দেবে । আর এমনটাই ঘটতে দেখা যাবে পর্দায় । পরপর কাহিনি মারপ্য়াঁচ ঠিক কোনদিকে গড়ায় তা দেখতে অবশ্য় চোখ রাখতে হবে পর্দায় ৷

এই ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তুহিন দাশগুপ্ত । প্রযোজক মৈত্রেয়ী দে । উল্লেখ্য, ইন্দ্রনীল এর আগে বানিয়েছেন রহস্য রোমাঞ্চে ঠাসা ক্ষুদ্র সিরিজ 'ফোর শেডস অফ লিপ'। বানিয়েছেন শর্ট ফিল্ম 'ঊর্মিমালা'-ও। এই ছবিটি জিতে নিয়েছিল ন'টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার ।

নিজের আসন্ন ছবি সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইন্দ্রনীল এদিন বলেন, "আমি মূলত কমিডি, থ্রিলার নিয়ে কাজ করি । এই প্রথম এরকম ড্রামা নিয়ে কাজ করছি ৷ ছেলেমেয়েরা ছোট থাকাকালীন বাবারা অনেককিছুই করেন যেগুলো আমাদের পছন্দ হয় না ৷ রাগ হয়। সেই রাগটা পুষে রাখতে রাখতে একদিন আমরা গর্জে উঠি । মূলত সেই দিকটাই উঠে আসবে এই গল্পে । এই গল্পে বাবা ছেলেকে মোটেই বিশ্বাস করেন না ৷ ভাবে ছেলে তাঁকে মেরে ফেলবে কচি পাঁঠার ঝোল খাইয়ে, যেহেতু তার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে । এরকম কিছু ঘটনা সম্বল করে বানানো হচ্ছে ছবিটা । শেষে ক্লাইম্যাক্স-এ আছে অন্য চমক । সেটা আপাতত তোলা থাক।"