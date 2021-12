কলকাতা, 28 ডিসেম্বর : বড় পর্দায় আসতে চলেছে নতুন বাংলা ছবি 'কুলপি'। গল্পের মূলকেন্দ্রে রয়েছে এক বামনের ভালোবাসার কাহিনি (Digital poster of a new Bengali Film Kulpi has been released) । সম্প্রতি সামনে এসেছে ছবির ডিজিটাল পোস্টার । বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই নতুন বাংলা ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উৎসাহিত দর্শক মহল । এর আগেও বামনদের নিয়ে বাংলার পর্দায় দুরন্ত গল্প বলেছে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ছোটদের কথা'৷ তাই অবশ্যই এবার আরও নতুন কিছু উপহার দিতে হবে বর্ষালি চট্টোপাধ্যায়কে ৷

বর্ষালির গল্পের মূল কেন্দ্রে বামনদের জীবনের মানবিক দিকটিকে অন্য মেজাজে তুলে ধরা ৷ তাঁদের জীবনেও আসে ভালবাসার রঙিন অনুভূতি (Dwarf's Love Story) । কিন্তু সেকথা প্রকাশ করেন সংকোচ বোধ করেন অনেকেই । বর্ষালি চট্টোপাধ্যায়ের 'কুলপি' বলবে সেই কথাই । এই ছবিতে একজন শিক্ষিকার ভূমিকায় দেখা যাবে অভিনেত্রী পায়েল সরকারকে । তাঁকে একতরফা ভালোবাসে কুলদীপ অর্থাৎ কুলপি । সার্কাসে জোকার সাজে কুলপি । কিন্তু কুলপি ভালোবাসে পেশায় শিক্ষিকা কঙ্কনাকে । কঙ্কনা কি সাড়া দেবে তাঁর ভালোবাসায়? ছবিতে কুলপির বাবার চরিত্রে অভিনয় করছেন রজতাভ দত্ত এবং সৎ মায়ের চরিত্রে রয়েছেন চুমকি চৌধুরী । উল্লেখ্য, এই প্রথমবার চুমকি চৌধুরীকে দেখা যাবে কোনও নেগেটিভ চরিত্রে । অন্যদিকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্রটি বেশ মজার । পাড়ার সকলের ঠাম্মি তিনি । এছাড়া সার্কাস দলের ম্যানেজারের চরিত্রে রয়েছেন বিশ্বনাথ বসু ।

এক বামনের ভালবাসার কাহিনিকে এবার বড় পর্দায় নিয়ে আসছে বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি 'কুলপি'

আরও পড়ুন : 79তম জন্মদিনে রাজেশ খান্নার বায়োপিকের ঘোষণা, পরিচালক ফারাহ

এমন এক ছবিতে অভিনয় করতে পেরে খুশি পায়েল সরকার । ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "তথাকথিত নায়ক বলে এখানে কোনও চরিত্র নেই । আছে একটি সামাজিক বার্তা । বামনদের নানারকমের অযৌক্তিক অস্বস্তিকর কথাবার্তা এবং পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় । সেগুলোই এই ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে । ছবির স্ক্রিপ্ট হল আসল হিরো । আমি তো গল্পটা শুনেই রাজি হয়ে গেছি এক বাক্যে ।" ছবিতে বামনের চরিত্রে অভিনয় করছেন প্রত্যয় ঘোষ । তিনি বলেন, "আমাদের জীবনেও ভালবাসা আছে । আমরা মুখ ফুটে বলতে পারি না । সেই দিকটাই এই ছবিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক বর্ষালি চট্টোপাধ্যায় । আমি খুব খুশি যে আমাদের নিয়ে বাংলা ছবিতে কাজ হচ্ছে এবং আমি নিজে তাতে অভিনয় করতে পারছি । এখানে আমাদের জীবনের ভালবাসার গল্প তুলে ধরা হবে ।"