কলকাতা 14 ফেব্রুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসে 'আ লিটিল কন্ট্রিবিউশন ক্লাসরুম'-এর পিছিয়ে পড়া শিশুদের পৌঁছে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ । তাঁদের সঙ্গে হাসি আর মজায় কাটিয়েছিলেন গোটা একটি দিন। এবার প্রেম দিবসের ঠিক আগেই অভিনেত্রী পৌঁছে গেলেন বেহালার 'অবসর বৃদ্ধাবাস'-এ (Chandrayee Ghosh Goes to an Old age Home to Celebrate Valentines Day)। সেখানে অসহায়, নিঃসঙ্গতায় জর্জরিত, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে জীবনের বাৎসল্য, প্রেম, ভালোবাসা― সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকীত্বকে সঙ্গী করে নেওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটিয়ে এলেন অভিনেত্রী । হাসি, গান, আড্ডা, মজায় পরিপূর্ণ একটা সুন্দর দিন কাটালেন তিনি ।

ভীষণ খুশি সেই মানুষগুলিও, যাঁরা প্রিয়জনদের ছেড়ে আজ রয়েছেন অনেকখানি দূরে । চান্দ্রেয়ী এদিন বেশ কিছু উপহারও তুলে দেন তাঁদের হাতে। চান্দ্রেয়ী ঘোষের উপস্থিতি ভীষণভাবে উপভোগ করলেন বৃদ্ধাবাসের আবাসিকরা । অনেকেই তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন গানে । প্রেম দিবসের আগে অভিনেত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নিলেন তাঁদের ফেলে আসা জীবনের ভালবাসার নানা গল্প । চলল আশীর্বাদপর্ব, কেউ কেউ তো খাইয়েও দিলেন নিজের হাতে ।

এমন একটা দিন ঘিরে আপ্লুত চান্দ্রেয়ী বলেন, "ভ্যালেন্টাইন্স ডের ঠিক আগের দিন এই অবসর বৃদ্ধাবাসে এসে আমি যে ভালবাসা আর আশীর্বাদ পেলাম, তা আমার ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে থাকবে । ওঁদের জীবনের কঠিন নিঃসঙ্গ সময়ের কথা শুনে সত্যিই যেমন চোখের জল ধরে রাখতে পারলাম না, তেমনই ওঁদের থেকে অনেক কিছু শিখলাম । আশ্চর্য হলাম এই প্রবীণ মানুষগুলির মনোবল দেখে । ভাল লাগছে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য হলেও ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পেরে । সত্যিই আমি ভীষণ খুশি ওঁদের সঙ্গে এই সময়টুকু কাটাতে পেরে । এই বয়স্ক, অসহায়, নিঃসঙ্গ মানুষগুলো ভাল থাকুন, এইটুকুই কামনা করি ।"