কলকাতা, 4 ডিসেম্বর : রাজারহাটের রাস্তায় শুটিং চলাকালীন বাইক আরোহীর ধাক্কায় আহত হন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকার (Priyanka Sarkar Injured in Accident) । সেই ঘটনার তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেফতার করল বিধাননগর সিটি পুলিশ । বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ওই যুবকের বাইকটিও । ঘটনার সময় যুবক মত্ত অবস্থায় ছিলেন কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি গোটা ঘটনাটি কিভাবে ঘটল তা জানতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে পুলিশ ।

রাজারহাটে শুটিং চলছিল ওয়েব সিরিজ 'মহাভার‍ত মার্ডারস'-এর । শুটিং করছিলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং অর্জুন চক্রবর্তী । শুটিং চলাকালীন হঠাৎই ঢুকে পড়ে একটি বাইক । কর্ডন ভেঙে সজোরে ধাক্কা মারে প্রিয়াঙ্কা এবং অর্জুনকে (Priyanka Sarkar hit by motorbike during shooting at Rajarahat)। দু‘জনেই ছিটকে পড়েন রাস্তায় । গুরুতর আহত হন প্রিয়াঙ্কা । পায়ে এবং কোমরে গুরুতর চোট পান অভিনেত্রী । তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছে (Bengali Actress Priyanka Sarkar) ৷

আরও পড়ুন : Priyanka Sarkar wins award for Nirbhaya: প্রিয়াঙ্কাকে জাতীয় স্তরে সেরার পুরস্কার এনে দিল নির্ভয়া

চোট পেয়েছেন অর্জুনও । আহত দুই অভিনেতাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁদের স্থানান্তরিত করা হয় বাইপাসের একটি বেসরকারি হাসপাতালে । চিকিৎসার পর অর্জুনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় । তবে এক্স-রে করার পর দেখা যায় অভিনেত্রীর পায়ের হাড় ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছে । শনিবারই তাঁর অস্ত্রোপচার হবে বলে জানিয়েছেন ওই হাসপাতালের চিকিৎসকেরা ।