মুম্বই, 2 ফেব্রুয়ারি : পরিচালক এসএস রাজামৌলির বহু প্রতিক্ষীত ছবি 'আরআরআর'-এর মুক্তির তারিখ ঠিক হয়ে গিয়েছিল আগেই ৷ 20 মে সিনেমা হলের পর্দায় আসতে চলেছে এই ছবি ৷ এবার জানা গেল একই দিনে মুক্তি পেতে চলেছে কিয়ারা আদবানি এবং কার্তিক আরিয়ান অভিনীত হরর কমেডি ছবি 'ভুল ভুলাইয়া 2' ৷ যদিও 25 মার্চই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল এই ছবির, কিন্তু নির্মাতারা জানিয়ে দিয়েছেন রাজামৌলির ছবির সঙ্গে একইদিনে মুক্তি পাবে 'ভুল ভুলাইয়া 2' ৷ বুধবার একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নির্মাতা টি সিরিজের তরফে এই খবর জানানো হয় ৷

এই ছবির পরিচালনা করছেন আনিস বাজমী, ছবিতে রয়েছেন টাব্বুও ৷ কাহিনি লিখেছেন ফারহাদ সামজি এবং আকাশ কৌশিক ৷ ছবিটি অক্ষয় কুমার এবং বিদ্যাবালনের অন্যতম মেগাহিট 'ভুল ভুলাইয়া'-র পরবর্তী পর্ব ৷ 'ভুল ভুলাইয়া' তৈরি হয়েছিল 2007 সালে ৷ অন্যদিকে সুপারস্টার বিগ বচ্চনেরও একটি নতুন ছবি আসতে চলেছে খুব তাড়াতাড়ি ৷ নির্মাতারা জানিয়েছেন অমিতাভের নতুন ছবি 'ঝুন্ড' সিনেমা হলে মুক্তি পাবে 4 মার্চ (Release date of the new film of Amitabh Bachchan) ৷

বুধবার নিজেই ইনস্টাগ্রাম থেকে ছবির পোস্টার শেয়ার করে বিগ বি লেখেন,"এই দলের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য তৈরি থাকুন ৷ আমার টিম আসছে ৷ #ঝুন্ড মুক্তি পাচ্ছে 4 মার্চ ৷" এই ছবি অবশ্য অনেক আগেই মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ৷ জানানো হয়েছিল 2020 সালের সেপ্টেম্বরে মুক্তি পাবে 'ঝুন্ড' ৷ কিন্তু করোনার কারণে তা বাতিল করে দেওয়া হয় ৷ এরপর 2021 সালের জুন মাসেও ফের একবার ছবিটির মুক্তির কথা উঠলেও বাধ সাধে সেই করোনা ৷ ছবিটি তৈরি করা হয়েছে স্লাম সকারের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় বারসের জীবন কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে ৷ পরিচালনা করেছেন নাগরাজ পোপটরাও ৷ এই ছবিটিও আসতে চলেছে টি সিরিজের ব্যানারেই ৷