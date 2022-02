মুম্বই, 17 ফেব্রুয়ারি: আজ কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক বাপ্পি লাহিড়ীর শেষকৃত্য ৷ মুম্বইতে হবে অন্ত্যেষ্টি ৷ বাবার শেষকৃত্য করার জন্য ইতিমধ্যেই আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন শিল্পীর ছেলে বাপ্পা লাহিড়ী (Bappi Lahiri's son Bappa returns from US for his father's last rites) ও তাঁর পরিবার ৷ আজ সকাল 10টা নাগাদ বাপ্পি লাহিড়ীক শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা ৷

বুধবার মুম্বইয়ের ক্রিটিকেয়ার হাসপাতালে জীবনাবসান হয় প্রবীণ গায়ক-সুরকার বাপ্পি লাহিড়ীর (Disco Dancer breathed his last in Mumbai) ৷ তাঁর প্রয়াণের খবর জানান তাঁর ডাক্তার দীপক নামযোশি ৷ তিনি জানান, "প্রায় এক মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি ৷ সোমবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয়েছিল ৷ তবে মঙ্গলবার ফের তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁর পরিবার বাড়িতে ডাক্তারকে ডেকে আনেন ৷ তাঁর পরামর্শে ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বাপ্পি লাহিড়ীকে ৷ তাঁর শরীরে নানা সমস্যা ছিল ৷ গত রাতে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷" গত এপ্রিলে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর করোনাভাইরাসেও আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি ৷

আমেরিকা থেকে ফিরলেন বাপ্পি লাহিড়ীর ছেলে

প্রখ্যাত সঙ্গীতকারের প্রয়াণের (Veteran singer composer Bappi Lahiri passes away) খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে দেশজুড়ে ৷ তাঁর মুম্বইয়ের বাড়িতে ভিড় জমান বলিউডের নানা তারকা ৷ শিল্পীকে শেষশ্রদ্ধা জানান কাজল, শান, রাকেশ রোশন, পুনম ধিলোঁ-সহ আরও অনেকে ৷ বাপ্পি লাহিড়ীকে শ্রদ্ধা জানাতে সৈকতে অপূর্ব ভাস্কর্য তৈরি করেছেন বালু ভাস্কর সুদর্শন পট্টনায়েক ৷ বাপ্পি লাহিড়ীর ছেলে বাপ্পা লাহিড়ী দেশের বাইরে থাকায় বুধবার সুরকারের শেষকৃত্য করা হয়নি ৷ আজ হতে চলেছে অন্ত্যেষ্টি ৷ ফুলে সাজানো ট্রাকে করে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হবে ৷

