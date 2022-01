কলকাতা, 29 জানুয়ারি : বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, "মা হওয়া মুখের কথা নয়..."। এর পাশাপাশি আরেকটি প্রবাদ তৈরি করলেন অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত । তিনি দেখিয়ে দিলেন, বাবা হওয়াও অত সোজা নয়। একজন সিঙ্গল ফাদার কিভাবে দুই বাচ্চাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেন, সেটাই দেখানো হবে অরিত্র মুখোপাধ্যায় পরিচালিত আসন্ন বাংলা ছবি 'বাবা বেবি ও...'-তে ৷ এই ছবি নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি হয়েছে ৷ এবার শনিবার সকাল সকাল হাজির হল ছবির তৃতীয় গান, ‘বাবা হওয়া এত সোজা নয়’ (New Song of the Film Baba Baby o releases )।

গানটি গেয়েছেন অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়। সমবেত কণ্ঠে সঙ্গত দিয়েছেন রুদ্রনীল চৌধুরী, রুদ্রাণী, হেমলতা এবং অভিনন্দন । গানের কথা এবং সুর বাংলাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী তথা গীতিকার, সুরকার চমক হাসানের । সঙ্গীত আয়োজন এবং ডিজাইনে রুদ্রনীল চৌধুরী । গিটারেও রয়েছেন রুদ্রনীলই । গানটির কোরিওগ্রাফিতে রয়েছেন বর্ষাবর্ধন ঘোষ। এর আগে সামনে এসেছে যিশুর আসন্ন ছবির আরও দুটি গান ৷ তার মধ্যে 'এই মায়াবী চাঁদের রাতে' যথেষ্ট ভালবাসা কুড়িয়েছে ৷ এইরকমভাবে আলোচিত হয়েছে 'রংমশাল'ও ৷ এবার এল ছবির তৃতীয় গান ৷

এই গান নিয়েও একইরকম আশাবাদী গীতিকার-সুরকার চমক হাসান ৷ গানটি প্রকাশের পর তিনি বলেন, ‘‘এই মায়াবী চাঁদের রাতের জন্য আমি যে ভালবাসা পেয়েছি, তাতে আমি অভিভূত এবং এই তৃতীয় গানটি নিয়েও মানুষের প্রতিক্রিয়া জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমি নিশ্চিত গানটি সবার ভাল লাগবে। বিশেষ করে বাবাদের ভাল লাগবে ।"