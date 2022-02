মুম্বই, 15 ফেব্রুয়ারি : নতুন বছরের শুরুতেই অনুরাগীদের জন্য খুশির খবর দিয়েছিলেন বলিউডের 'খিলাড়ি' কুমার অক্ষয় ৷ তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন হোলির দিন অর্থাৎ 18 মার্চ পর্দায় আসতে চলেছে তাঁর নতুন ছবি 'বচ্চন পান্ডে' ৷ এবার ফের একবার বড় খবর দিলেন অভিনেতা ৷ নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্য়ান্ডেল থেকে ছবির একটি পোস্টার শেয়ার তিনি জানিয়েছেন, 18 ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাচ্ছে এই অ্য়াকশন ছবির ট্রেলার (Akshay New Film Bachchan Pandey Trailer to be out on Feb 18)৷ ফরহাদ সামজির পরিচালনায় এই ছবিতে অক্ষয়কে জুটি বাঁধতে দেখা যাবে কৃতি স্যাননের সঙ্গে ৷

ট্রেলার মুক্তির খবর সকলকে জানিয়ে অক্ষয় লিখেছেন, "এটা এমন একটা চরিত্র যার মধ্য়ে রঙের দোকানের থেকেও বেশি 'শেডস' আছে ৷ বচ্চন পান্ডে আসছে আপনাকে হাসাতে, কাঁদাতে এবং ভয় দেখাতে সব কিছুর জন্য় প্রস্তুত ৷ আর দয়া করে আপনার সমস্ত ভালবাসা চরিত্রটিকে দিন ৷ 18 ফেব্রুয়ারি ট্রেলার মুক্তি পাবে ৷" অক্ষয়, কৃতি ছাড়াও ছবিতে থাকছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী, জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ, আরশাদ ওয়ারশির মত অভিনেতা ৷ ছবির প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছেন সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা এবং ওয়ারদা খান নাদিয়াদওয়ালা।

আরও পড়ুন : 'গাঙ্গুবাঈ কাথিয়াওয়াড়ি' ছবির প্রিমিয়ারের জন্য় বার্লিন যাত্রা আলিয়ার

অবশ্য়ই এটাই যে এ বছর এখনও পর্যন্ত অক্ষয়ের একমাত্র ছবি তা কিন্তু নয় ৷ ঐতিহাসিক ছবি 'পৃথ্বীরাজ'-এও মানসী চিল্লারের সঙ্গে জুটি বেঁধে সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন অভিনেতা ৷ অক্ষয় ইতিমধ্য়েই জানিয়েছেন 10 জুন পর্দায় আসবে 'পৃথ্বীরাজ' ৷ অর্থাৎ খিলাড়ি কুমারের অনুরাগীদের জন্য় বিনোদনের তিলমাত্র কম পড়ার কোন সম্ভবনা নেই ৷