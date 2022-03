মুম্বই, 3 মার্চ: অনুরাগীদের জন্য় এবার বড় সুখবর দিলেন বলিউডের খিলাড়ি কুমার ৷ অক্ষয়ের নতুন ছবি 'পৃথ্বীরাজ' মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 10 জুন ৷ এবার ছবি মুক্তির তারিখে এল বড় পরিবর্তন ৷ তবে পিছিয়ে যাচ্ছে না ছবির মুক্তি ৷ বরং অনুরাগীদের মুখে হাসি ফুটিয়ে একসপ্তাহ আগেই বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছেন পৃথ্বীরাজ রূপী অক্ষয় ৷ বুধবার নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্য়ান্ডেল থেকে ছবি মুক্তির নতুন তারিখের কথা জানিয়েছেন তিনি ৷

অক্ষয় লেখেন, "আপনাদের এটা জানাতে পেরে খুব ভাল লাগছে যে সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের মহান গাঁথা আরও তাড়াতাড়ি পর্দায় আসছে ৷ হিন্দি, তামিল এবং তেলুগু ভাষায় মুক্তি পাবে ছবিটি"( Prithviraj to be out on June 3) ৷ ইতিহাস সমৃদ্ধ এই ছবির ট্রেলার প্রকাশ্যে আসতেই তৈরি হয়েছিল বিতর্ক ৷ এমনকি পৃথ্বীরাজ চরিত্রের অবমাননা করা হয়েছে ছবিতে, এমন দাবি তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা ৷ যার জেরে মনে হয়েছিল, হয়ত পিছিয়ে যাবে ছবি মুক্তির তারিখ ৷ তবে সেই জটিলতা কাটিয়ে ছবিটি পর্দায় আসতে চলেছে সময়ের আগেই ৷

ছবিতে প্রাক্তন মিস ওয়ার্ল্ড মানুষী চিল্লারের সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন এই বলি অভিনেতা ৷ 2017 সালের বিশ্বসুন্দরীর খেতাব জেতা মানুষীর বলিউডে অভিষেক ঘটছে এই ছবির হাত ধরেই ৷ ডঃ চন্দ্রপ্রকাশ ত্রিবেদীর পরিচালনায় ছবিটি তুলে ধরবে সম্রাট পৃথ্বীরাজের জীবন কাহিনি ৷ সঞ্জয় দত্ত এবং সোনু সুদও এই ছবিতে অভিনয় করতে চলেছেন বিশেষ বিশেষ চরিত্রে ৷