নয়াদিল্লি. 10 ফেব্রুয়ারি : একদিকে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে টাইগার শ্রফকে অক্ষয় কুমার বলছেন, "তোমার যখন দুনিয়ায় অভিষেক হয়েছে আমি তখন ছবিতে অভিষেক করে ফেলেছি ৷ তাও কি মোকাবিলা করবে নাকি ছোট মিয়াঁ, চল তাহলে হয়ে যাক ফুল অ্যাকশন ৷ " আবার অন্যদিকে উত্তরে রীতিমত বলিউডের খিলাড়ি কুমারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন টাইগারও ৷ তিনি লিখছেন, "ডবল অ্য়াকশন, ডবল ধামাকা! যদি প্রস্তুত থাক বড় অক্ষয় কুমার, তাহলে খিলাড়ির মত হিরোপন্থী দেখানো যাক ?" দেখে শুনে মনে হতেই পারে বলি তারকাদের মধ্যে আবার পর্দার বাইরে লড়াই শুরু হল নাকি ৷ আসলে বিষয়টা মোটেই তেমন নয়, বরং এবার পর্দায় জুটি বাঁধতে চলেছেন অক্ষয় এবং টাইগার (Akshay Kumar and Tiger Shroff Pairing up for their new film) ৷ আর এই সমস্তই ছিল তারই অফিসিয়াল ঘোষণা ৷

বুধবার তাঁদের এই জুটি বাঁধা নিয়ে একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন অক্ষয় এবং টাইগার ৷ যেখানে দেখা যায় নতুন অ্যাকশন ছবি 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ'-র জন্য হাত ধরতে চলেছেন এই দুই অ্যাকশন হিরো ৷ অবশ্য় 1998 সালে এই একই নামে একটি ছবি করেছিলেন ডেভিড ধাওয়ান ৷ যার জন্য পর্দায় জুটি বেঁধেছিলেন গোবিন্দা এবং অমিতাভ বচ্চন ৷ সেসময় এই কমেডি ছবি ছিল সুপার হিট ৷ এবার তারই রিমেক করতে চলেছেন অক্ষয় এবং টাইগার ৷ 2023 সালের ক্রিসমাসে পর্দায় আসতে চলেছে নতুন 'বড়ে মিঁয়া ছোটে মিঁয়া' ৷ অন্তত এমনটাই জানিয়েছেন অক্ষয় ৷

ছবির পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন আলি আব্বাস ৷ সুপারহিট 'বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ'-র রিমেক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রযোজক বাসু ভগনানি বলেন, "এটা আমার মনের খুব কাছের একটা ছবি ৷ কারণ এই ছবিতে দুই কিংবদন্তি অমিতজি এবং গোবিন্দা জুটি বেঁধেছিলেন এবং এটি আমার প্রিয় ডেভিডজি ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন ৷ আমাদের ছোট মিয়াঁ জ্যাকিকে আলি আব্বাস জাফরের সঙ্গে পর্দার সেই ম্যাজিকটি আবারও তৈরি করতে দেখে সত্য়িই আনন্দ হচ্ছে ৷ 2023 সালের নতুন প্রজন্মের দর্শকদের জন্য অক্ষয় কুমার এবং টাইগার শ্রফকে আমাদের বড়ে মিয়াঁ এবং ছোট মিয়াঁ করতে পেরে খুবই ভাল লাগছে।"