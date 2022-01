মুম্বই, 24 জানুয়ারি : বাবা হতে চলেছেন গায়ক তথা সঞ্চালক আদিত্য় নারায়ণ, অর্থাৎ বলি জুটি শ্বেতা আগরওয়াল এবং আদিত্য নারায়ণের ঘরে আসতে চলেছে নতুন অতিথি (Aditya Narayan And Shweta Agarwal are all set to welcome a new member )৷ সোমবার সকালে নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকে সকলকে এই সুখবর দিয়েছেন আদিত্য ৷ একই সঙ্গে শ্বেতার সঙ্গে একটি ছবিও শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে দেখা যায় আদিত্যের বুকে মাথা মেঝেতে বসে আছেন শ্বেতা ৷ ছবি স্পষ্টতই দৃশ্যমান তাঁর বেবিবাম্প ৷

নিজের ইনস্টা পোস্টের ক্যাপশানে আদিত্য় লিখেছেন, "শ্বেতা এবং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং খুশি আপনাদের এটা জানাতে পেরে যে, শীঘ্রই আমরা আমাদের প্রথম সন্তানকে স্বাগত জানাতে চলেছি ৷ " এই খবরে একদিকে যেমন খুশি তাঁদের অনুরাগীরা তেমনই এই বলি দম্পতিকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছে বিনোদন জগতও ৷ পোস্টটি দেখার পরেই গায়িকা নেহা কক্কর লিখেছেন, "সত্যি দারুণ খবর..তোমাদের দু‘জনকেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ৷" অন্যদিকে গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল লিখেছেন,"আন্তরিক শুভেচ্ছা ৷ দারুণ খবর ৷"

নেপালি ছবি 'মোহনী' দিয়ে নিজের গানের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন আদিত্য ৷ এরপর গায়িকা আশা ভোঁসলের সঙ্গে 'রঙ্গিলা' ছবিতে এবং পরবর্তীতে নিজের বাবা উদিত নারায়ণের সঙ্গেও গলা মিলিয়েছেন তিনি ৷ 2020 সালের ডিসেম্বরে অভিনেত্রী শ্বেতা আগরওয়ালের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন আদিত্য ৷