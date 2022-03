ওয়াশিংটন, 29 মার্চ : উইল স্মিথ এবং ক্রিস রকের নজিরবিহীন ঘটনায় এবার এনকোয়ারি বসাল দ্য আকাদেমি অফ মোশন পিকচার আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স ৷ ডলবি থিয়েটারে অস্কার পুরস্কার বিতরণী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে রসিকতা করার জন্য ক্রিস রককে সোজা চড় মেরে বসেন এবারের অনুষ্ঠানে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে নেওয়া উইল স্মিথ ৷ এই অপ্রত্য়াশিত ঘটনার পরেই এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিল আকাদেমি ৷

আকাদেমির এক মুখপাত্র বলেন, "গত রাতে মিস্টার স্মিথ যে কাজ করেছেন তা আকাদেমি একেবারেই সমর্থন করে না ৷ আমরা এই নিয়ে ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে একটি ফর্মাল রিভিউ করছি ৷ আমাদের নিয়মবিধি এবং ক্য়ালিফোর্নিয়ার আইন অনুযায়ী আগামি দিনে এক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হবে (Academy Will Take Action on Will Smith Chris Rock Case) ৷"

প্রসঙ্গত এই ঘটনা ছিল একেবারেই আকস্মিক ৷ সেরা ডকু ছবি বিভাগের পুরস্কার তুলে দিতে মঞ্চে উঠেছিলেন ক্রিস ৷ সেখান থেকেই উইল স্মিথের স্ত্রী জাদা পিঙ্কেট স্মিথকে নিয়ে রসিকতা শুরু করেন তিনি ৷ তাঁর ছোট করে ছাঁটা চুলের সঙ্গে 'জি. আই. জেন'-এ ডেমি মুরের লুকের তুলনা করেন তিনি ৷ ক্রিস জানান, উইলের স্ত্রী এই ছবির পরের পর্বে অভিনয় করতে পারেন ৷ তাঁর রোগগ্রস্ত স্ত্রী সম্পর্কে এই কটাক্ষ ভালভাবে নেননি স্মিথ ৷ তাঁকে চিৎকার করে বলতে শোনা যায়, "তোমার f*****g মুখে আমার স্ত্রীর নাম নেবে না ৷" এমনকী ক্রিসের গালে একটি চড়ও কষিয়ে দেন তিনি ৷ এই ঘটনা অস্কারের মঞ্চে এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য থমকে যান ৷

পরে অবশ্য এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন স্মিথ ৷ সোমবারই নিজের ইনস্টায় তিনি লেখেন,"আমি সকলের সামনে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি ক্রিস ৷ আমি সীমা লঙ্ঘন করেছি এবং আমি ভুল ছিলাম ৷ আমি মর্মাহত এবং আমার কাজ সেই মানুষটার মত ছিল না যা আমি হতে চাই ৷ ভালবাসা এবং সহৃদয় এই পৃথিবীতে হিংসার কোনও স্থান নেই ৷ "