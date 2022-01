কলকাতা,23 জানুয়ারি : কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা বললে প্রকৃতিপ্রেমী মানুষের চোখে স্বাভাবিক ভাবেই ভেসে ওঠে এক শ্বেতশুভ্র তুষারাবৃত এক পর্বত চূড়ার দৃশ্য, তবে সমস্ত বাঙালি সিনেমাপ্রেমীকে এই শব্দটি মনে করিয়ে দেয় আরেকটি সিনেমার কথাও ৷ সত্য়জিত রায়ের অনবদ্য সৃষ্টি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির অনেক দৃশ্যই এখনও গেঁথে রয়েছে দর্শকদের মনে ৷ এবার এই ছবি তথা তার পরিচালক সত্যজিতকে শ্রদ্ধা জানাতে পরিচালক রাজর্ষি দে-র হাত ধরে আসছে 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা' (Rajarshi dey is coming with his new film Abbar Kanchenjunga)।

প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, 1 এপ্রিল মুক্তি পেতে চলেছে এই নতুন ছবিটি ৷ প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই খবর। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কাঞ্চনজঙ্ঘা, বাংলা ছবির জগতে অন্যতম মাইলস্টোন হিসেবে রয়ে গিয়েছে। তবে, সত্যজিৎ রায়ের ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র রিমেক বা সিক্যুয়েল নয় 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা'। বরং এই ছবির গল্প সম্পূর্ণ মৌলিক ৷ ছবির বেশিরভাগ অংশেরই শ্যুটিং হয়েছে পাহাড়ের কোলে ৷ দার্জিলিং, সামসিং-সহ শ্যুটিং হয়েছে খোদ কলকাতাতেও ৷

একঝাঁক তারকা সমাবেশে নির্মিত এই ছবিতে রয়েছেন- অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, গৌরব চক্রবর্তী, প্রিয়াঙ্কা রতি পাল, সোহিনী গুহ রায়, অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, দেবশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, রনিতা দাস, অসীম রায়চৌধুরী-সহ আরও অনেকে। কাহিনি লিখেছেন রাজর্ষি দে স্বয়ং। চিত্রনাট্যেও পদ্মনাভ দাশগুপ্তকে সহায়তা করেছেন রাজর্ষি দে। সঙ্গীত পরিচালনায় আশু চক্রবর্তী। সংলাপ লিখেছেন পদ্মনাথ দাশগুপ্ত। ফেব্রুয়ারিতে রিলিজ করার কথা ছিল এই ছবির । কোভিডের কারণে ভেস্তে যায় সেই পরিকল্পনা । অবশেষে জট ভেঙে মুক্তির পথে 'আবার কাঞ্চনজঙ্ঘা'। ছবি নিয়ে আশবাদী সকলেই।