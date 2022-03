হায়দরাবাদ, 2 মার্চ : শাহরুখ খানের নতুন ছবি 'পাঠান'-এর জন্য বহুদিন থেকেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন শাহরুখ অনুরাগীরা ৷ 'জিরো' মুক্তির 3 বছর পর আবারও বড় পর্দায় কামব্যাক করছেন বলিউডের 'বাজিগর' ৷ কিন্তু কবে মুক্তি পাচ্ছে এই ছবি ? এবার সামনে এল সেই অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিয়ো ৷ তাদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেল থেকে ইয়াশ রাজ ফিল্মসের তরফে জানানো হয়েছে, পরের বছর 25 জানুয়ারি মুক্তি পেতে চলেছে এই ছবি ৷ তারা জানিয়েছেন, হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে তামিল এবং তেলেগু ভাষাতেও একই দিনে মুক্তি পাবে ছবিটি (Pathan will be released on 25 January 2023)৷

এই অ্য়ানাউন্সমেন্ট ভিডিয়োতে অবশ্য় খুব সুকৌশলে আড়াল করে রাখা হয়েছে পর্দার বাজিগরের নতুন লুকটিকে ৷ ভিডিয়োর শুরুতে মূল চরিত্র পাঠান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য় দর্শকের সামনে তুলে ধরেন জন আব্রাহাম এবং দীপিকা পাড়ুকোন ৷ আর তারপরেই শোনা যায় কিং খানের গলা ৷ শাহরুখের এই ছবি যে দেশাত্মবোধ, অ্য়াকশন এবং সাসপেন্সের একটা জমজমাট পটবয়লার হতে চলেছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷

আরও পড়ুন: তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ড্রাগ চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রমাণ নেই আরিয়ানের বিরুদ্ধে

বর্তমানে 'পাঠান' ছাড়াও বলিউডের 'বাদশা'র হাতে রয়েছে রাজকুমার হিরানির একটি ফিল্ম ৷ শরণার্থীদের বিষয় নিয়ে তৈরি সেই ছবিতে শাহরুখের বিপরীতে দেখা যাবে তাপসী পান্নুকে ৷ সূত্রের খবর, একটি বাণিজ্যিক বিনোদনমূলক ফিল্ম এবং রাজ-ডিকের অ্যাকশন ফিল্মের কাজও রয়েছে কিং খানের হাতে ৷