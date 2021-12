কলকাতা, 10 ডিসেম্বর : টিভির পর্দা থেকে বঙ্গ রাজনীতি এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মিমের দুনিয়া আর কোনও ধারাবাহিক এভাবে জায়গা করে নিতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে ৷ বিশেষত ধারাবাহিকের দুটি চরিত্র শ্রীময়ী এবং জুন আন্টি কেড়ে নিয়েছে সকলের মন ৷ তবে এবার শেষ হতে চলেছে 'শ্রীময়ী' ৷ এমনটাই জানালেন চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (Leena Gangopaddhay says Sreemoyee is coming to an end ) । 20 ডিসেম্বর থেকে সন্ধে সাতটায় শ্রীময়ীর জায়গায় আসছে 'গাঁটছড়া'। অর্থাৎ কি না জুন আন্টির খেলা শেষ । শ্রীময়ীর যুদ্ধও এগোচ্ছে শান্তির পথে । সব মিলিয়ে হ্যাপি এন্ডিং হতে চলেছে গল্পের । কিন্তু রোহিত সেন ? তাঁর জীবনদীপ কি নিভে যাবে ? নাকি শেষমেষ সুস্থ হয়ে উঠবে তিনি ? সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে এইবার৷ 19 ডিসেম্বর শেষ পর্ব দেখবে দর্শক । উল্লেখ্য, 'গাঁটছড়া' আসার খবরেই নড়েচড়ে বসেছিল শ্রীময়ী অনুরাগীরা । কোপ কি তবে শ্রীময়ীর উপরেই ? কিন্তু সঠিক কোনও খবর ছিল না৷ চ্যানেল কর্তৃপক্ষও মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন ।

কিন্তু অবশেষে সত্যিটা জানা গেল লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকেই । লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায় এদিন ইটিভি ভারতকে জানালেন, "হ্যাঁ সত্যিই শেষ হতে চলেছে শ্রীময়ীর পথ চলা । অনেকদিনের জার্নি শেষ হতে চলেছে । শুরু যখন শেষ তো হবেই ।" 2019-এ শুরু হয় লড়াকু গৃহবধূ শ্রীময়ীর জার্নি । অপমান, গঞ্জনা সহ্য করেও সে মাথা সোজা করে উঠে দাঁড়িয়েছে ৷ প্রমাণ করে দিয়েছে সে কি পারে আর পারে না । এহেন শ্রীময়ীর অতি ভালমানুষী নিয়েও উত্তাল হয়েছে নেটপাড়া । অন্যদিকে জুন আন্টির প্রতি রাগ উগড়েছে শ্রীময়ী অনুরাগীরা । এমনকী লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখনী নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বারংবার । কিন্তু সেদিকে তোয়াক্কা না-করে নিজের ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রীময়ীকে বাঁচিয়ে রেখেছেন চিত্রনাট্যকার । সব হই হট্টগোলের ইতি ঘটতে চলেছে 19 ডিসেম্বর। হ্যাঁ, শ্রীময়ীর পালা শেষ ।

এই ধারাবাহিকে একদিকে যেমন নতুন করে টেলিপর্দায় ফিরেছেন ইন্দ্রানী , তেমনি নতুন চরিত্রে মন কেড়েছেন ঊষসী চক্রবর্তীও৷ তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, নেগেটিভ রোল হলেও জুন আন্টিকে ভালবেসেছে দর্শক । তাকে না দেখলে যে এপিসোড জমে না এমন বক্তব্যও পেশ করেছে টেলিদর্শক । এহেন জুন আন্টি অর্থাৎ ঊষসী চক্রবর্তী ইটিভি ভারতকে জানান, "চ্যানেলের তরফে অফিসিয়ালি কিছু জানায়নি এখনও । তাই শ্রীময়ী শেষ হচ্ছে কি হচ্ছে না এই কথা বলা আমার এক্তিয়ারে পড়ে না । আমার বলা সাজে না । তবু বলব শ্রীময়ী যেদিনই শেষ হোক না কেন তা সে আজ হোক বা কাল, জুন আন্টি সকলের মনে থেকে যাবে৷ একজন অভিনেত্রী হিসেবে এই ধারবাহিকের জন্য আমি দর্শকের অফুরান ভালবাসা পেয়েছি। দর্শক আমার প্রতি রাগ উগড়ে দিয়েও আমাকে ভালবেসেছে। একজন শিল্পী হিসেবে এ আমার এক বড় পাওয়া।"