হায়দরাবাদ, 22 ফেব্রুয়ারি: বেশ কিছুটা বিরতির পর ফের একবার পর্দায় ফিরছেন 'কিং খান' ৷ মূলত ড্রাগ মামলায় ছেলে আরিয়ান গ্রেফতার হওয়ার পর নিজেকেও কাজ এবং জনসংযোগ থেকে বেশকিছুটা দূরে রেখেছিলেন বলিউড বাদশা ৷ তবে ধীরে ধীরে আবার সব স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে ৷ রাজ কুমার হিরানির সঙ্গে নতুন ছবি নিয়ে পর্দায় ফিরতে চলেছেন শাহরুখ ৷ দেখে নেওয়া যাক, তাঁর এই নতুন ছবি সম্পর্কে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য (All we know about SRKs next with Rajkumar Hiran)৷

নায়িকা: এই ছবিতে মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন অভিনেত্রী তাপসী পান্নু ৷ আর এই খবর যদি সত্যি হয় তাহলে প্রথমবার জুটি বাঁধবেন তাপসী-শাহরুখ ৷ কবে শুরু হচ্ছে শ্যুটিং: খবর অনুযায়ী এসআরকে এবং হিরানি জুটির এই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে মুম্বইতেই ৷ আর তা শুরু হতে চলেছে আগামী 15 এপ্রিল ৷ এর আগেও একটি কাজ রয়েছে কিং খান-এর হাতে, হিরানির ফ্লোরে আসার আগে অ্যাটলির নতুন ছবির কাজ শেষ করতে হবে তাঁকে ৷ প্রথম পর্বে হিরানি শ্যুটিং করবেন মুম্বইতেই ৷ মুম্বই ছাড়াও ছবির জন্য পঞ্জাব, ইউকে এবং বুদাপেস্টেও যেতে হচ্ছে কিং খানদের ৷ ছবির গল্প : রাজকুমার হিরানির অনান্য ছবির মতই এই ছবিও সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে কথা বলতে চলেছে ৷ একই সঙ্গে থাকবে পরিমাণ মাফিক হাস্যরসও ৷ গল্প মূলত তৈরি হয়েছে কানাডা এবং পঞ্জাবের পটভূমিকা মাথায় রেখে ৷ শাখরুখ এখানে এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন যিনি স্বচ্ছ্বল জীবনের খোঁজে বেআইনি পথে পঞ্জাব থেকে কানাডা পাড়ি দেন ৷ ক্যামিও: খবর অনুযায়ী নির্মাতারা ক্যামিও চরিত্রের জন্য ভিকি কৌশল এবং জিম সার্ভের মতো অভিনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন । ভিকি এবং জিম হিরানির সঙ্গে আগেও কাজ করেছেন ব্লকবাস্টার সঞ্জু ছবিতে ৷ তবে শাহরুখের সঙ্গে কাজের ক্ষেত্রে এখনও সম্মতি দেননি এই অভিনেতারা ।