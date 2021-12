কলকাতা, 20 ডিসেম্বর : শাশ্বত চট্টোপাধ্য়ায় কি বাংলা ছবি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ? বলিউডে একের পর এক ছবিতে শুভেন্দু-পুত্রকে দেখে নেটিজেনদের একাংশের মনে প্রশ্ন এখন এটাই ৷ জাতীয় পুরস্কারজয়ী অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের সঙ্গে একটি ছবির শুটিং শেষ করে বিদেশ থেকে ফিরেছেন দিনকয়েক আগে ৷ এরইমধ্যে বলিউডে তাঁর আপকামিং আরও একটি প্রোজেক্টের কথা অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নিলেন সবার প্রিয় অপুদা ৷

গতকাল অর্থাৎ, রবিবার 51 পূর্ণ করে 52-তে পা দিয়েছেন অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় (Saswata Chatterjee celebrates his birthday on Sunday) ৷ আর বিশেষ দিনে নতুন ছবির ঘোষণা করলেন তিনি ৷ বি-টাউনে তাঁর পরবর্তী ছবিতে এভারগ্রিন অনিল কাপুরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন তিনি, জন্মদিনে জানালেন বব বিশ্বাস ওরফে শাশ্বত (Saswata Chatterjee announces his next project in bollywood with anil kapoor) ৷ রবিবার অনিল কাপুরের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে শাশ্বত লেখেন, "আমার সবচেয়ে বড় ফ্যানবয় মোমেন্ট! এক এবং অদ্বিতীয় অনিল কাপুরের সঙ্গে পরবর্তী ছবির প্রস্তুতি।"

বঙ্গতনয় কিংবা বঙ্গতনয়াদের বলিউডে পাড়ি দেওয়া নতুন ব্যাপার নয়। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। করণ জোহরের থেকে পাওয়া 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি'তে অভিনয়ের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেও তাঁর ঝুলিতে এখন একগুচ্ছ হিন্দি ছবি। অনুরাগ কাশ্যপের সঙ্গে 'দোবারা' ছবিতে কাজ করেছেন সম্প্রতি। কিছুদিন আগেই শেষ করেছেন ‘ধাকড়’ সিনেমার শুটিং।

অনিল কাপুরের সঙ্গে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের নতুন ছবির বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও এই মুহূর্তে কিংবদন্তি অনিল কাপুরের সঙ্গে রিহার্সালে ব্যস্ত আছেন টলিউডের ব্যস্ততম অভিনেতা ৷ বাকিটা জানতে ধৈর্য ধরতেই হবে অনুরাগীদের।