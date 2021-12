মুম্বই, 7 ডিসেম্বর : ভিকি-ক্যাটরিনার বিবাহের গল্প নিয়েই এখন সরগরম বলিউড ৷ প্রত্যেক মিনিটেই সামনে আসছে নতুন নতুন খবর ৷ আর এবার জানা গেল এই চর্চিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন না বলিউডের ভাইজান হিসাবে পরিচিত সলমন খান (Salman Khan will be absent in Vicky-Katrina's wedding ceremony but her sisters will attend it)৷ ক্যাটরিনার সঙ্গে সলমনের সম্পর্কের কথা কমবেশি সকলেই জানেন ৷ আর সেই কারণেই কি এই বিবাহে অনুপস্থিত তিনি ?

ক্যাটরিনা ও আলভিরা

তবে জানা গিয়েছে, সলমন উপস্থিত না থাকলেও এই বিবাহে উপস্থিত থাকবেন তাঁর দুই বোন আলভিরা এবং অর্পিতা ৷ থাকবেন অর্পিতার স্বামী আয়ুষ শর্মা এবং আলভিরার স্বামী অভিনেতা তথা পরিচালক অতুল অগ্নিহোত্রীও ৷ এমনকি ভাইজানের বাবা-মাকেও নাকি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ক্যাটরিনা ৷ তবে স্বাস্থ্যজনিত কারণে তাঁরাও আসতে পারবেন না ৷

এক ফ্রেমে অর্পিতা, ক্যাটরিনা ও আলভিরা

কিন্তু কেন ভিকি-ক্যাটরিনার বিবাহে থাকছেন না ভাইজান ? জানা গিয়েছে তার দাবাংয়ের কনসার্ট ট্যুর এবং ভিকি-ক্যাটরিনার বিবাহের অনুষ্ঠান পড়েছে ঠিক একইদিনে ৷ আর সেই কারণেই প্রাক্তন বান্ধবীর বিবাহের অনুষ্ঠান থাকতে পারছেন না তিনি ৷